Al cerrar con una ventaja de 75 votos en los resultados preliminares de las elecciones generales, el candidato del Partido Popular Democrático (PPD) a la alcaldía de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, aseguró este domingo que está “listo para comenzar un proceso de recuento de inmediato”.

“Ya hemos activado nuestro componente electoral. Hicimos además el análisis de las votaciones en los colegios y unidades y de toda la información electoral que tenemos. No tenemos dudas de nuestra victoria”, afirmó Roldán en declaraciones escritas.

El candidato del PPD acumula 8,760 o un 46.85%, frente a los 8,685 votos o un 46.45% del apoyo alcanzado por la actual alcaldesa y candidata bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP), Yanitsia Irizarry Méndez.

De acuerdo con el Artículo 10.8 del Código Electoral, la Comisión Estatal de elecciones (CEE) realizará un recuento de los votos emitidos en los colegios de votación cuando el resultado parcial o preliminar de una elección arroje una diferencia entre dos candidatos a un mismo cargo público electivo de cien votos o menos, o del .5% o menos del total de votos adjudicados para ese cargo.

La CEE informó que, una vez los candidatos sean notificados de los resultados parciales o preliminares, en caso de proceder un recuento, estos tendrán 72 horas para entregar a la Comisión una lista de observadores. Luego de las 72 horas, la CEE podrá comenzar el recuento, “independientemente los candidatos entreguen las listas de observadores o no”.

Además de expresar que está preparado para el recuento, Roldán denunció que su equipo electoral ha identificado “un sinnúmero de irregularidades en el proceso, las cuales están analizando detenidamente para determinar qué rumbo seguir”.

“Estamos de acuerdo con los procesos que vamos a comenzar y tomando en cuenta las irregularidades que hemos encontrado en el proceso de conteo de votos, no descartamos la posibilidad de recurrir a una acción legal que nos garantice la transparencia y pulcritud en los resultados”, apuntó.

Se trata de la primera vez que el PPD ocuparía la alcaldía de la ciudad después de 32 años bajo la insignia de la Palma. “Estoy tranquilo y feliz, muy feliz. Me siento a veces que no creo que esto se está dando, porque de una vida que vivía calladito, oculto, ahora estoy expuesto a todo, pero me siento contento. Estamos listos”, dijo Roldán en entrevista previa con El Nuevo Día.

Relató que en su familia no hay políticos y que tomó la determinación de lanzarse al ruedo tras el huracán María que dejó al descubierto la pobreza, las necesidades de las comunidades y el engaño con un superávit que nunca existió. “Los aguadillanos están cansados de la política tradicional, de estos políticos que solo gobiernan para su gente”, señaló.

La actual alcaldesa Irizarry asumió el mando de la ciudad hace diez meses tras la renuncia de Carlos Méndez.