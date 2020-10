El portavoz de la mayoría penepé en el Senado, Carmelo Ríos, argumentó esta tarde, al contrastar documentos oficiales, que el récord legislativo en el Congreso de la comisionada residente Jenniffer González es muy superior al de su retador, Aníbal Acevedo Vilá, quien se desempeñó en la misma posición del 2001 al 2004.

Ríos planteó en una conferencia de prensa de que se trataba de una comparación justa, “chinas con chinas”, según dijo, a pesar de que Puerto Rico ha tenido que enfrentar dos huracanes que provocaron daños nunca antes vistos en la isla y una racha de terremotos en el sur que ha marcado las vidas de los ciudadanos afectados. Según el senador, González ha conseguido $121,000 millones en fondos federales para la isla, comparado con los poco menos de $100,000 millones que Acevedo Vilá consiguió durante su incumbencia como comisionado.

“Hay toda una generación de populares que no saben por qué Charlie Delgado y otros populares no quieren a Aníbal Acevedo Vilá. No lo conocen de esa época y no saben quién realmente es y lo que hizo cuando tuvo la oportunidad de hacer cosas por Puerto Rico”, dijo Ríos. “Está retratado”.

Por ejemplo, Ríos comparó un correo electrónico interno de la oficina de Acevedo Vilá en que se indica que el candidato popular había conseguido $560,000 en fondos para obras en diferentes puertos en la isla. Ríos no precisó la fecha del documento, pero acto seguido señaló que González, solo para el dragado de los muelles de Arecibo y Mayagüez, había logrado $13.2 millones, además de $4.5 millones para mejoras en el puerto de San Juan, $3 millones para un estudio de inundaciones costeras para la zona Metro y $54 millones, a través del Cuerpo de Ingenieros, para mejoras adicionales al puerto de San Juan.

“La diferencia en desempeño es del cielo a la tierra”, sostuvo Ríos.

El legislador acusó a Acevedo Vilá no consiguió “ni un solo peso” en aumentos de desembolsos del programa Medicaid, que financia la tarjeta de salud y que fue cómplice en el proceso que culminó con la remoción de 300,000 beneficiarios del plan de salud del Gobierno. En cambio, dijo Ríos, González ha conseguido $10,795 millones en fondos para la tarjeta de salud.

Ríos, por un lado, recalcó que Acevedo Vilá no consiguió que FEMA le asignara dinero al gobierno en el contexto de dos inundaciones masivas en mayo y en noviembre de 2001, mientras que González ha logrado que se asignen $20,000 millones en fondos CDBG-DR para obras de reconstrucción tras el paso de los huracanes Irma y María, un total de $403,873 por daños ocasionados por la tormenta Isaías, $70 millones por los terremotos del suroeste y $12,000 millones para reparaciones del sistema eléctrico y las escuelas del país.

Ríos insistió que, si bien los daños provocados por Irma y por María fueron “extraordinarios”, su comparación en cuanto al rendimiento de ambos candidatos era justo.

“En el caso de Aníbal el Congreso era Republicano y en el caso de Jenniffer González el Congreso es Demócrata”, dijo Ríos omitiendo que el Senado es controlado por el Partido Republicano, que el presidente Donald Trump es republicano, que González también es republicana y que el gobierno local ha enfrentado múltiples escollos para que el gobierno de Trump desembolse el dinero aprobado.

“Desafortunadamente, como jurisdicción nos han impuesto unas medidas que no se les han impuesto a otros estados… a Puerto Rico le pusieron escollos adicionales y tenemos que ser más ágiles”, dijo Ríos.

REACCIONA ACEVEDO VILÁ

Por su parte, Juan Pablo Hernández, director de la campaña de Acevedo Vilá, indicó que Ríos utiliza escenarios con consecuencias catastróficas para el país. Al mismo tiempo, acusó a González de “negligente, irresponsable e insensible”.

“Los “logros” que reclama Jenniffer González son consecuencia del paso de María y de la pandemia. No creo que nadie en Puerto Rico esté celebrando esos tristes acontecimientos. Al momento el gobierno PNP (Partido Nuevo Progresista) de la actual Comisionada ha sido negligente, irresponsable e insensible con los miles de hermanos que aun sufren por los daños causados por estos fenómenos naturales", sostuvo Hernández en declaraciones escritas.

Según Hernández, cuando Acevedo Vilá fue Comisionado Residente, Puerto Rico logró paridad en todos los fondos federales para educación y en el nuevo programa de medicinas bajo Medicare que creó los programas Advantage.

“Gracias a las gestiones de Aníbal, hoy se reciben los fondos de educación en igualdad de condiciones y nuestros participantes de Medicare Advantage tienen los mismos derechos que los demás conciudadanos”, dijo el portavoz.

Según dijo Hernández, el Servicio de Investigación Congresional declaró a Acevedo Vilá como el Comisionado Residente más productivo de la historia.

“Si Jenniffer quiere comparar récords congresionales, que no tenga miedo y acepte las invitaciones a varios debates que se está negando y lo discutimos frente al pueblo puertorriqueño”, sostuvo.

El Nuevo Día supo que se está coordinando para el 28 de octubre un debate televisivo entre los candidatos a la comisaría residente.