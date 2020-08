A 72 horas de las primarias, los aspirantes a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) se enfrentaron en un debate en el que no faltaron los ataques en un intento por diferenciarse entre ellos y esbozar sus propuestas sobre temas de salud, desarrollo económico, seguridad y corrupción, y visión de gobierno.

Mientras la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto y el senador Eduardo Bhatia no titubearon a la hora de discutir y lanzarse críticas, el alcalde Carlos “Charlie” Delgado Altieri intentó, sin mucho éxito, mantenerse al margen y no responder a los ataques. Esa estrategia tuvo que modificarla casi a mitad del programa transmitido por WAPA TV, en alianza con NotiUno y El Vocero, cuando los ataques continuaron en su contra.

La primera parte del debate se centró en el tema de la salud y las aseguradoras. En cierto modo, los tres aspirantes concuerdan en que, a largo plazo, el país debe moverse a un plan universal de salud. Sus propuestas discrepan en las medidas que tomarían a corto plazo para alcanzar esa realidad.

Delgado Altieri afirmó que su propuesta se enfoca en un plan de descentralización de los servicios y reasignación de fondos sin despedir empleados públicos.

La alcaldesa de San Juan, por su parte, dijo que, si llega a La Fortaleza, implementará un modelo de pagador único universal para los 10 municipios más pobres durante su primer año, un plan piloto que extendería durante su término. Afirmó que el dinero asignado actualmente para el Departamento de Salud -unos 5,000 millones- son suficientes para costear su plan.

Cruz Soto no dejó pasar la oportunidad para arremeter contra el alcalde de Isabela, al decir que, si en su municipio no ha podido trabajar un sistema de salud eficiente, no podrá hacerlo a nivel estatal. Delgado Altieri, aún con la oportunidad de ripostar, optó por quedarse callado.

Bhatia se distanció de las propuestas más radicales que plantearon los alcaldes y enfatizó en que el proceso de salir de las aseguradoras debe ser paulatino, que “no se puede hacer de un día para otro”. Para eso, propuso un Physician-Hospital Organization (PHO), una entidad legal de médicos y hospitales, para reducir los costos de los servicios de salud. Sostuvo que su propuesta beneficiaría a unos 250,000 puertorriqueños de clase media-baja que no tienen dinero para un plan médico privado, pero que tampoco cualifican para el Plan de Gobierno de Salud actual.

En cuanto al tema de desarrollo económico, Delgado Altieri enfatizó en propuestas que ha mencionado anteriormente: revisión de contratos otorgados por el gobierno -como el de de Luma Energy- y la transformación a un sistema que impulse la energía renovable. Reafirmó que no cree en privatizar los servicios esenciales del gobierno como la educación y la infraestructura.

Cruz Soto también mencionó propuestas que delineó en el primer debate del pasado 9 de julio: auditoría de la deuda y continuar esfuerzos para la eliminación de las leyes de cabotaje, así como incentivar a los empresarios puertorriqueños y enmendar la Ley de Patentes Municipales. Asimismo, coincidió con Bhatia al mencionar la necesidad de crear cooperativas energéticas.

Bhatia, por su parte, defendió su propuesta de privatizar el sistema energético, lo que permitiría, a largo plazo, la competencia entre distintas compañías que ofrezcan servicio de energía eléctrica.

“Eduardo, yo te quiero y me perdonas, pero tú perdiste la estatura moral para hablar del tema energético cuando el país se enteró que eras inversionista mientras legislabas para cambiar la ley de la Autoridad (de Energía Eléctrica)”, ripostó, posteriormente Cruz Soto a Bhatia, sobre la información que trascendió en los pasados días sobre los vínculos del legislador como bonista de la corporación pública mientras presidía el Senado.

Para defenderse, Bhatia optó por reafirmar que su vida es “transparente” y que la Oficina de Ética Gubernamental no encontró faltas en su gestión.

De otro lado, al ser cuestionado en torno a su nivel de reconocimiento ante el Congreso de Estados Unidos y su posible efecto sobre la imagen de Puerto Rico a nivel federal, el primer ejecutivo de Isabela, Delgado Altieri, aseguró que no de ser electo gobernador no llegaría solo al Congreso, sino con un equipo de trabajo para entablar un diálogo con Estados Unidos que logre “insertar a la isla en las corrientes económicas del mundo”.

De otro lado, en cuanto a la corrupción, la alcaldesa capitalina dijo que traería nuevamente la Comisión Independiente de Ciudadanos para Investigar Querellas Gubernamentales, conocida como “Blue Ribbon Committe”, con independencia de criterio y presupuestaria. Aseguró que, de llegar a La Fortaleza, todos los funcionarios deberán publicar sus planillas e informes de ética anualmente.

Delgado Altieri propuso, nuevamente, nombrar entre 60 a 70 auditores para evaluar todos los contratos del gobierno que excedan los $5 millones.

Mientras tanto, a Bhatia le cuestionaron cómo puede hablar de transparencia cuando no le dijo al país que era bonista de la AEE. El senador reafirmó que combatirá la corrupción “como lo ha hecho desde hace 20 años” y que sus acciones fueron moral y éticamente correctas, aunque no se inhibió de las decisiones sobre la corporación pública. “No me arrepiento”, señaló sobre las decisiones que tomó.

Propuso, de otro lado, que se enmiende la Constitución para que el gobernador electo no pueda despedir al secretario de Justicia, sino que esa posición solo pueda quedar vacante mediante un proceso de residenciamiento.

Si en algo coincidieron los tres aspirantes fue en su deseo de sacar al PNP del poder y darle vida a la Pava. Para Delgado Altieri, eso se traduce en “una segunda transformación de Puerto Rico” con el PPD al mando; para Cruz Soto es el “rescate” que necesita el país a través de un gobierno de alianzas; y para Bhatia, es lograr una “reforma de gobierno” para salvar a la isla de la corrupción que “la ahoga”.

“Puerto Rico necesita lograr salir hacia adelante y de la única manera que lo podemos hacer es logrando una segunda transformación como lo logró el partido popular desde sus inicios”, dijo Delgado Altieri en su mensaje final.

Cruz Soto, por su parte, sostuvo que Delgado Altieri y Bhatia representan “la política tradicional que el pueblo negó cuando se tiró a las calles del Viejo San Juan para sacar a los corruptos”.

Bhatia, mientras, pidió a los electores que salgan a votar, al asegurar que se trata de “reformar a Puerto Rico, no de administrarlo”.