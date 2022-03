La exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, indicó que, aunque no ha tomado una decisión, si fuese a lanzarse para otro cargo político en Puerto Rico, aspiraría a la Comisaría Residente en Washington, según lo comunicó durante una entrevista por teleconferencia con el programa Día a Día de Telemundo.

Soto Cruz, quien aspiró y perdió en las primarias del Partido Popular Democrático (PPD) para ser la candidata a la gobernación ante Carlos Delgado Altieri, resaltó que se mantiene ocupada ofreciendo conferencias e impartiendo clases en distintas universidades de los Estados Unidos.

Aunque sostuvo que no ha tomado una decisión, si se lanzara para un nuevo cargo sería para la Comisaría Residente porque entiende que es en ese puesto donde podría aportar mejor a Puerto Rico.

“No lo he descartado, pero el único cargo por el que correría, si es mi decisión, es por el cargo de la comisaría residente. Yo no soy famosa por dejar las puertas abiertas para hacer que todo el mundo piense... si como comisionada residente es donde yo creo que puedo aportar mejor a Puerto Rico, ese sería el único cargo al que me lanzaría, si esa fuera la decisión”, resaltó Cruz Soto.

PUBLICIDAD

“Definitivamente, mucha gente me dice que debí correr para comisionada residente, pero uno hace lo que el corazón le dice en los momentos adecuados. Como me he ido adentrándome en muchos círculos como los llamados think tanks, al estar en una institución como Harvard, el Instituto de Política de Chicago, que es dirigido por David Axelrod (exasesor de campaña de Barack Obama), se te van abriendo otros espacios donde tienes la oportunidad de hablar sobre la realidad de Puerto Rico y sobre cómo todas la voces deben ser escuchadas”, añadió.

La exfuncionaria explicó que, actualmente, cumple con un profesorado (fellowship) en la Escuela de Gobierno del Kennedy School en la Universidad de Harvard, y que permanece activa con otro profesorado en el colegio Mount Holyoke en Massachusetts.

“Ahora mismo estoy en Harvard haciendo lo que se conoce como un fellowship, o un profesorado, por un periodo de tiempo. Acabo de terminar esa misma experiencia en el Instituto de Política de la Universidad de Chicago. Esta oportunidad en Harvard es en la Escuela de Gobierno del Kennedy School, pero sigo teniendo un profesorado de dos años en Mount Holyoke College. Así que doy muchos discursos en universidades, hablo mucho sobre Puerto Rico, la crisis del huracán María y de todas las crisis que ocurrieron en el cuatrienio pasado”, enfatizó Cruz Soto.

En cuanto a los problemas actuales que atraviesa Puerto Rico, como las protestas de diversos sectores del gobierno que exigen justicia salarial y un retiro digno, y las situaciones en San Juan, que opera bajo la incumbencia de Miguel Romero, Cruz Soto resaltó que “sobre la Capital he sido muy clara que le corresponde a los capitalinos (hablar). No voy a hacer lo que a mi me hicieron desde antes de juramentar. Yo sí espero que en algún momento el alcalde de San Juan se excuse conmigo, con Ivette del Valle y con Myrna Hernández, por la difamación y el libelo de decir que nosotras, y sobretodo mi persona, por negligencia mía, fueron las personas que causaron que se perdieran fondos de Head Start. El mismo gobierno federal le dijo al secretario de Justicia que eso no era correcto”.

PUBLICIDAD

“Así que yo creo que uno tiene que ser lo suficientemente maduro para excusarse... yo lo hice en varias ocasiones cuando hice cosas que a la gente no le gustaron. Sobre San Juan no voy a hablar, pero me parece que el gobierno central manejó, en un momento dado, muy bien la parte mía , eso hay que decirlo, esa integración entre el gobierno central y los municipios. He dicho en entrevistas que el gobernador (Pedro) Pierluisi hizo un buen trabajo en el manejo de la situación del COVID-19, pero en todo lo otro no ha estado a la altura”, enfatizó.

Cruz Soto se refirió a las protestas de maestros, bomberos y otros empleados de gobierno, la manera en que manejó la admisión de que el fugitivo canadiense Conor Vincent D’Monte visitó La Fortaleza, y los comentarios que ha realizado sobre “carros destartalados” y la criminalidad que hace ver mal a la isla.

“Más allá de la excusa del gobernador, muestra una falla táctica del equipo del gobernador de no hacer el due diligence (realizar el debido proceso de verificación) de las personas que visitan La Fortaleza. Pero creo que, más allá de eso, el gobernador le ha fallado a los maestros; dijo que pelearía con la Junta pero no pelea con la Junta; atiende a los grupos que exigen justicia salarial y retiro digno, pero luego dice que depende de la Junta. Este jueguito mongo del gobernador de decir que él sí, pero que la Junta no lo deja, me parece que es el colmo de la incompetencia. Este afán del gobernador de humillar, o de tratar de humillar, a los puertorriqueños por los carros destartalados que dan una mala imagen, o que el crimen da una mala imagen, parece ser un gobernador más interesado en las apariencias. Más interesado en cómo se ven las cosas que en resolverle al pueblo de Puerto Rico”, recalcó la exalcaldesa.

PUBLICIDAD

Cruz Soto, por último, también habló sobre la revelación de un chat en el que participó el hijo del actual alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, en el que se publicaron mensajes ofensivos hacia la exalcaldesa del municipio, Yanitsia Irizarry, al igual que sobre los cabilderos por la estadidad que laboran en el Congreso en Washington, D. C.