CEE refuerza el área de cuadre de actas para aligerar los trabajos del escrutinio

La propuesta del Partido Nuevo Progresista (PNP) consiste en agregarle al área de control de actas diez mesas del grupo de trabajo de votos añadidos a mano, para un total de 26 mesas. No obstante, los comisionados electorales de las demás colectividades solicitaron un informe actualizado del conteo de los votos añadidos antes de acoger la sugerencia.

“Si los trabajos de añadido a mano no están considerablemente adelantados, pues no se tocaría”, explicó la presidenta de la CEE, Jessika Padilla Rivera sobre la propuesta que se definirá mañana, lunes, en una reunión pautada para las 9:00 a.m. Según la funcionaria, en este renglón de votos adelantados quedarían por contabilizarse los votos de los hospitales y confinados.