Luego de confrontar problemas para dejar clara su postura sobre la educación con perspectiva de género en un debate electoral el pasado domingo, el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) exhortó anoche a un grupo de servidores públicos de la colectividad a pasar la página con el tema que le ha ganado críticas dentro y fuera de su partido.

“Nuestro enfoque es la educación y el desarrollo económico. Olvídense de los ‘issues' que van surgiendo con los géneros y todas estas cosas que, ciertamente, confunden y generan muchas pasiones, sobre todo”, sostuvo el aspirante a la gobernación en una conversación vía Zoom que se transmitió por Facebook Live.

Aunque el actual alcalde de Isabela expresó primero en el debate que no estaba a favor de la educación con perspectiva de género, luego rectifició su versión y dijo que sí la respaldaba, lo que le valió un sinnúmero de críticas dentro de las filas del PPD, así como de parte de organizaciones y líderes que defienden los derechos de la mujer y los derechos humanos.

PUBLICIDAD

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la perspectiva de género es una de las estrategias mundiales fundamentales para fomentar la igualdad de los sexos, de manera que se garanticen los derechos humanos y la justicia social para hombres y mujeres en busca de oportunidades y menos violencia.

Delgado Altieri también aprovechó la conversación para responsabilizar al Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) por, según él, articular iniciativas “con la intención de provocar situaciones particulares”.

“Todo esto sabemos que está articulado por Victoria Ciudadana y unos grupos que representan a Victoria Ciudadana, de manera soslayada, pero, obviamente, sabemos que responden a ellos”, estableció el candidato.

Tras estas expresiones, el candidato a senador por el MVC, Rafael Bernabe, dijo que su partido tiene “el honor y compromiso de defender la educación con perspectiva de género" y exhortó a que Delgado Altieri sea educado sobre el tema.

Responde el director de campaña

Ante este panorama, el director de campaña del candidato a la gobernación, Cirilo Tirado, rechazó que Delgado Altieri, haya invitado a los populares a olvidarse de la perspectiva de género y la violencia contra la mujer. Justificó las expresiones del candidato al decir que se trataban de una broma luego de su papel en el debate.

“Si tú observas bien el vídeo, ahí no hay una invitación a olvidarse de los temas de género, lo único que hay es una expresión de él tomándose a broma sobre su postura, sobre sí mismo, sobre la situación que le ocurrrió, lo sacan de contexto", dijo Tirado.

PUBLICIDAD

Cuestionado sobre si Delgado Altieri no tiene una postura definida sobre la perspectiva de género, Tirado ripostó diciendo que el aspirante a La Fortaleza se comprometió con declarar un estado de emergencia por la violencia machista si gana las elecciones.

“No es que Charlie esté dejando ese asunto como un asunto secundario. Al contrario, es el único candidato que está disponible en el país para establecer claramente que una vez que juramente como gobernador va a esablecer un estado de emergencia por la violencia contra la mujer. Estamos claros en eso”, estableció Tirado.

Las expresiones de Delgado en el debate, le ganaron el rechazo de figuras como el candidato a comisionado residente por el PPD, Anibal Acevedo Vilá, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y Armando Valdés.

Tirado rechazó que Delgado Altieri tenga problemas para articular una postura formal sobre la perspectiva de género y los derechos de la comunidad LGBTTQ, aunque reconoció que al principio de su campaña a la gobernación sí hubo diferencias sobre estos temas.

“A nivel nacional estos se convierte en un ‘issue' porque hay que asumir unas posiciones y al principio, no te niego, que hubo una serie de situaciones relacionadas a este tema. Una vez se estableció la línea, no es hasta ahora que ocurre un pequeño desliz, una situación en un debate que aclaró inmediatamente. Su postura sigue siendo la misma, no es que ha cambiado y ha variado", dijo al recordar que Delgado Altieri es un candidato moderado.