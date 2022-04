El excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático Charlie Delgado y el alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, enfilaron esta tarde sus cañones en dirección a la figura del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, esto como preludió a una reunión de la Junta de Gobierno de la colectividad.

Delgado afirmó que Hernández Montañez es el eje de algunas de las controversias que rodean al partido, mientras que López Rivera, un rival político por años del presidente cameral, le radicó una querella ante el partido.

Ya Hernández Montañez le había radicado una querella a López Rivera por expresiones que él considera fueron impropias y que fueron dirigidas hacia su persona por parte de López Rivera en un programa televisivo.

“Hay que aplacar toda esta controversia que ha ido surgiendo entre el liderato del PPD y que podamos articular ujn mensaje claro de las aspiraciones del PPD para el pueblo de Puerto Rico. Esa agenda de gobernanza es lo que está esperando el país, no las controversias”, dijo Delgado a la prensa al llegar a la sede del partido.

Según Delgado, parte de la fuerza del partido ha sido erosionada por el “propio liderato en la calle”.

“Principalmente las controversias que ha generado el presidente de la Cámara, y lo digo claramente, son el eje de muchas de estas controversias que han surgido dentro del PPD”, abundó Delgado. “Son señalamientos contra el alcalde de Arecibo (Carlos Ramírez Irizarry), que son totalmente innnecesarios. Muchas de las controversias han nacido desde la perspectiva del Presidente de la Cámara y me parece que el Presidente (del PPD, José Luis Dalmau) tiene que detener estas actitudes de confrontaciones”.

López Rivera, por su parte, fundamento su querella en una serie de sucesos que él le imputa a Hernández Montañez como diferencias con miembros de la delegación popular en la Cámara el pasado cuatrienio y que requirieron la intervención del pasado presidente Héctor Ferrer Ríos, por disputas con el actual secretario general del PPD, Ramón Luis Cruz Burgos, por mostrar, según él “menosprecio” por la figura de Dalmau Santiago y por usar su poder como Presidente de la Cámara para favorece al representante Luis “Narmito” Ortiz Lugo en su disputa pública con Ramírez Irizarry.

En cuanto a su figura, López Rivera le achaca a Hernández Montañez expresiones que hiciera en febrero en una entrevista radial donde, según su apreciació, el líder cameral insinuó que está en el mundo del narcotráfico.

Esta pasada semana, Hernández Montañez y otros 20 Representantes radicaron una querella ante la Junta de Gobierno contra López Rivera imputándole que el 21 de abril el mandatario municipal fue al programa de televisión Jugando Pelota Dura (Teleonce) y realizó “ataques abusivos a la honra y la reputación de Rafael Hernández Montañez, presidente de la Cámara de Representantes. En el escrito se describe el comportamiento de López Rivera como “desmedido, violento y destemplado” y llamó “traidor” y “judas” al líder cameral.

También dijo que Hernández Montañez es un “gallo marrueco” y que él es un “gallo castao”.

En el escrito se repasan otras intervenciones públicas de López Rivera en que se ha expresado en contra de Hernández Montañez y se enumeran las presuntas violaciones al reglamento del PPD.

López Rivera dijo esta tarde, por un lado, que discrepa con la recomendación que ha hecho Hernández Montañez en el sentido de que el reglamento del PPD debe ser enmendado para eliminar la posición del Presidente y las vicepresidencias y que el el partido sea dirigido por una especie de comité ejecutivo.

López Rivera, en alusión a sus comentarios públicos sobre Hernández Montañez, dijo estar satisfecho con haber defendido, según él, al presidente Dalmau Santiago y al PPD.

“Esta institución tiene que tener un presidente par a dirigirla y hay que ser agradecido y colaborar con él, no hacer ninguna acción que no sea esa y, lo que he dicho es la verdad. No nos puede dar enseñanza quien no ha tenido ni una caseta como comité”, en alusión a Hernández Montañez.

“Ha quedado claro que había que cortarle las alas a las malas recomendaciones y a las malas intenciones y lo hice”, agregó mientras acusaba a Hernández Montañez de no acatar las órdenes de Dalmau Santiago en el sentido de que solicitó una especie de cese al fuego.

Reacciona Tatito

Al llegar a la sede del PPD, Hernández Montañez sostuvo que “las controversias giran en estos candidatos derrotados”, en alusión a Delgado.

“Quieren utilizar la posición de la presidencia del PPD para adelantar causas y aspiraciones para el próximo cuatrienio”, agregó al básicamente señalar que Delgado quiere recuperar la presidencia del partido.

Por lo tanto, dijo Hernández Montañez, él y los representantes que suscribieron sus propuesta de enmiendas al reglamento del PPD quieren detener las supuestas aspiraciones de Delgado.

El presidente del PPD pareció modificar su propuesta al sostener que favorece el comité ejecutivo o que el partido sea dirigido por un presidente que no aspirará a la Gobernación.

“Eso evita las controversias y las personas que se quejan sobre ese tema obviamente tienen aspiraciones, han sido derrotados en el pasado cuando todo el partido ganó con mayoría en las alcaldías, Cámara y Senado y él fue derrotado”, afirmó Hernández Montañez.

Sobre la querella de López Rivera, se limitó a indicar que tanto esa querella como las que presentó contra López Rivera y contra Ramírez Irizarry sean atendidas.

“En su momento se atenderán en sus méritos y se tomarán decisiones sobre las mismas”, afirmó. “Es positivo que se atiendan todas”.

Delgado no desautoriza carteles

La zona de Miramar amaneció esta mañana con carteles alusivos a una posible aspiración de Delgado a la gobernación en el 2024. En las pancartas Delgado es descrito como el “El Caballero de la Política”.

Delgado alegó no haberlos visto. Sí indicó que está considerando también aspirar a la presidencia de PPD en noviembre.

“Estoy en la disponibilidad de seguir analizando la candidatura a la gobernación y es una realidad y estoy ahí”, dijo al asegurar que no mandó a colocarlos. “No están autorizados ni por mi ni por mi comité de campaña. Si surgen, pues bien recibido porque son expresiones de la gente, pero lo más importante es darle dirección al partido”.

El comisionado electoral alterno del PPD, Jorge Colberg Toro, se limitó a decir que las candidaturas para las próximas elecciones serán decididas en primarias. De hecho, una de los cambios al Código Electoral propone que la fecha de radicación sea en enero del 2024 y las primarias el segundo domingo de junio.

“Todos los candidatos son bienvenidos cuando se abra el proceso en enero del 2024″, afirmó.