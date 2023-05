A pesar de que, contrario a lo anticipado el jueves, el conteo de votos de los últimos seis maletines de colegios regulares de la elección especial por la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD) se extendió hasta hoy, el comisionado electoral, Ramón Torres Cruz, aseguró que la certificación final debe emitirse más tarde en el día.

“Son diferentes situaciones”, dijo el comisionado electoral en torno a los seis maletines cuyos resultados no han sido reportados, y que corresponden a dos colegios de San Sebastián, dos de Villalba, uno de Aguada y uno de Lajas.

“En uno (la situación es) una conciliación del número de votantes versus el número de firmas (de electores), que es algo puramente matemático. En otro caso, era un número que no se parecía al otro. En los de Villalba, eran unas interrogantes que se levantaron de las que no estoy al tanto (…) si al final del día hubiera una decisión apelada, quien la decido soy yo. Por lo tanto, me he aislado del proceso para tomar una decisión libre de ataduras”, afirmó Torres Cruz.

En su acostumbrada conferencia de prensa a las 11:00 a.m., Torres Cruz indicó que la próxima divulgación de resultados se produciría una vez se tengan los conteos de los seis maletines restantes. Hasta ayer, el representante Jesús Manuel Ortiz aventajaba por 1,375 votos al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández.

En total, Ortiz sumaba 25,696 sufragios de un total de 55,023 papeletas contabilizadas, para un 46.76%, mientras Hernández acumulaba 24,321 (44.25%). Carmen Maldonado, alcaldesa de Morovis, estaba en tercera posición, con 4,939 sufragios (8.29%).

Torres Cruz reconoció que uno de los obstáculos que se han presentado en algunos maletines ha girado en torno a papeletas que estaban marcadas con las iniciales de un solo funcionario de colegio, en lugar de por representantes de al menos dos de los candidatos o de funcionarios institucionales.

“Fue un ‘issue’, pero no era un ‘issue’ de que no había (papeletas) iniciadas. Había un ‘issue’ de que había papeletas iniciadas por un solo funcionario. El manual menciona que tienen que estar iniciadas por dos funcionarios, pero también menciona que, en la eventualidad de que uno de esos funcionarios no llegue a tiempo, no se puede detener el proceso electoral, y puede iniciarla un solo funcionario. Esa situación se aclaró y se continuó y esas papeletas fueron adjudicadas. Si una papeleta no está iniciada, no es válida, pero ese no es el caso aquí”, dijo el comisionado electoral.

Pese a la ventaja que asumió Ortiz en el recuento, la expectativa es que los dos maletines de Villalba permitan a Hernández acercarse sustancialmente en la contienda.

Posteriormente, el proceso continuaría con la adjudicación de las papeletas añadidas a mano que hubiesen sido emitidas por electores elegibles. En ese conteo, es necesario validar que el elector no hubiese incurrido en un doble voto, situación que pudiera suscitarse si la persona hubiera acudido a su colegio correspondiente y además hubiera emitido una papeleta en un colegio de añadidos a mano.

Ayer, Torres Cruz precisó que la cantidad de votos añadidos a mano ascendía a 1,429, suficientes para ser determinantes en la elección.

Ante la prolongación del recuento para la elección que se celebró el pasado domingo, Torres Cruz rechazó la premisa de que la demora pusieran en duda la integridad del resultado o la preparación del PPD para manejar un evento en el que participaron aproximadamente 58,000 votantes.

“No es la cantidad de electores, sino la cantidad de precintos, cantidad de colegios y topografía del país. Independientemente hubiesen votado 5,000 electores o un millón de electores, tenemos la misma cantidad de colegios. Tenemos las mismas situaciones de que a los municipios de Vieques y Culebra tenemos que llegar en ‘ferry’, o la circunstancia de que Mayagüez, San Germán y Hormigueros están lejos. Aunque hubiesen sido 5,000 votos, y no los casi 60,000 que tenemos, hubiese pasado lo mismo. Los funcionarios o se tardan contando, sino dando las garantías de que lo que se cuenta es lo correcto”, dijo Torres Cruz. “Cuando las elecciones son cerradas pasa esto, porque una u otra cosa puede cambiar el (resultado)”.

“Preparamos un plan de trabajo para la semana completa y diariamente lo íbamos revisando y ajustando según la velocidad con la que trabajábamos. El plan de trabajo que preparamos era para culminarlo hoy, y cuando anoche me senté con el grupo de trabajo y ajustamos el plan para hoy, evidentemente lo ajustamos para que terminemos hoy en horas de la tarde o noche”, agregó el funcionario.