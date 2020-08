Nota del editor: primera entrevista a todos los precandidatos a la gobernación tanto por el Partido Popular Democrático como el Partido Nuevo Progresista. Pendientes a elnuevodia.com para la próxima entrega.

---

Para algunos, la vida se cuenta con alguna pieza musical. Para otros, se trata de alguna fecha memorable como la victoria de algún equipo, la llegada del primer hombre a la Luna o los atentados terroristas a las Torres Gemelas.

Para Isabel Cristina Fernández y Eduardo Bhatia, ese momento que les cambió la vida se dio en la Universidad de Puerto Rico… y luego, en Plaza Las Américas.

Hace casi dos décadas y luego de estudiar en Londres, la abogada dedicada a la consultoría de organizaciones sin fines de lucro, se trasladó a Puerto Rico para cursar una segunda maestría en la Escuela de Derecho de la UPR. Allí, Bhatia -que se estrenaba en la cátedra- fue su profesor de Derecho Administrativo.

PUBLICIDAD

“Tenía que elegir una serie de clases en la semana de orientación y había una clase que me llamaba la atención. Uno tenía que leer las biografías y los currículos de los profesores y leí este currículo, me pareció que era un hombre con muchísima experiencia, había hecho un montón de cosas, había estudiado en sitios extraordinarios y yo dije ‘este es un doño’, que tiene una experiencia extraordinaria, yo quiero coger esa clase. Llegué a la clase y no era doño. Entró Eduardo y qué te puedo decir, causó una gran impresión”, relató Isabel.

“Time out, time out… hay que aclarar”, dijo al instante Bhatia.

“Vengo, soy hijo de profesores universitarios, era mi primera vez enseñando en la UPR, en la Escuela de Derecho, y para es mí una regla, que es como el primer mandamiento de un profesor, no puedes invitar a salir a una estudiante. Sí, nos conocimos ahí, pero no hubo absolutamente nada durante ese semestre”, comentó medio entre risas, el senador estadolibrista.

Después de aquel semestre, Isabel y Eduardo se encontraron nuevamente en Plaza Las Américas y, desde entonces, el camino de ambos -ligado a la política y al servicio público- se volvió uno.

A pocos días de las primarias en el Partido Popular Democrático (PPD), Bhatia -quien aspira a ganar la candidatura a la gobernación por ese partido- y su amada Isabel, abrieron las puertas de su hogar en Río Piedras, una residencia que estuvo abandonada por algunos años y que decidieron reconstruir poco a poco hasta convertirla en su lugar de sosiego, el lugar donde las tensiones o el coraje quedan a la puerta para según el senador, dar paso a la alegría y la tranquilidad.

PUBLICIDAD

Resistiendo la tentación de hablar de economía, educación, gobierno y corrupción, Isabel y Eduardo conversaron con El Nuevo Día de sus vidas e intereses, los años en Washington, lo que disfrutan como pareja, lo que les motiva y acerca de lo fácil o difícil que puede ser la vida cuando el oficio es la política y la vocación, el servicio público.

Busca mañana la entrevista completa en la versión impresa de El Nuevo Día.