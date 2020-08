El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, anticipó un caos hoy en los colegios electorales ante la negligencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en la producción y distribución de las papeletas para el evento primarista que se supone iniciara a las 8:00 a.m.

En entrevista telefónica, el expresidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico dijo que los candidatos a la gobernación deben considerar que el proceso de escrutinio de las papeletas se deje para mañana, esto por el retraso en la llegada de las papeletas y por que los funcionarios electorales que están en los colegios desde las 5:00 a.m. van a estar cansados.

¿Su propuesta es comenzar a contar mañana?, se le preguntó.

“Seguro, no tiene que haber prisa... aquí no hay una urgencia de saber un resultado para que los funcionarios elegidos asuman las posiciones de cargo”, dijo el alcalde.

PUBLICIDAD

“Los que hemos trabajos en los colegios, en ese proceso ahí, sabemos que después de cierta hora el cansancio, la fatiga, baja los ánimos de trabajo, puede incitar a errores y puede también producir resultados incorrectos”, afirmó el alcalde del Partido Popular Democrático (PPD).

Pero la decisión de esperar hasta mañana no solo responde al cansancio humano, sino a la incertidumbre con los equipos. “Se está trabajando con una maquinaria que muchos funcionarios ahora por primera vez es que la han visto y que no están bien calibradas”, indicó Ortiz. “Ayer tuvimos la experiencia que la papeleta legislativa en un colegio en particular tuvimos que pasarla 14 veces para que la pudieran aceptar”, contó.

Tampoco se conoce en realidad a qué hora comenzaría el proceso de votar, y esto coloca en incertidumbre a los funcionarios electorales para hacer arreglos personales que les permitan hacer su labor. “En Cayey, a las 11:00 a.m. el camión de las papeletas no ha salido de San Juan para acá”, indicó el alcalde.

El alcalde hizo sus primeras declaraciones sobre este tema mediante un comunicado de prensa: “El desastre en el manejo de este proceso se veía venir y no hubo un plan concreto para atender la situación. Nuestros funcionarios han estado listos desde las 5:00 a.m. y estarán firmes hasta que se culmine el proceso”, aseguró el alcalde, quien añadió que esta situación “no sea un preámbulo de las elecciones de noviembre. En tres meses el país tiene en sus manos el futuro del gobierno para los próximos cuatro años. La incertidumbre y el desasosiego de hoy está provocando que haya más dudas y apatía sobre nuestro proceso electoral”.

PUBLICIDAD

Ortiz añadió que lo que procede es una investigación completa sobre el atraso en la entrega de las papeletas. “Hay que fijar responsabilidades a nivel de la gerencia de la CEE y asegurarse que una situación así no puede repetirse jamás. Es la democracia y su funcionamiento lo que está en juego. Ciertamente también hay una responsabilidad por parte del comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), licenciado Lind O. Merle, porque desde ayer se sabía de esta situación”

El alcalde añadió además que hay una realidad en términos de recursos humanos en este proceso electoral, porque hay personas que separaron ciertas horas de trabajo voluntario “y ahora no se sabe a qué hora van a terminar. Esa ansiedad y cansancio natural podría generar errores en el proceso de escrutinio. Mi sugerencia a los tres candidatos a la gobernación es que considere establecer fijar una hora específica para terminar los trabajos hoy domingo y que mañana lunes se haga el escrutinio con personal ya descansado y en mejor posición para hacer las labores”, finalizó.