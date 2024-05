La situación, sin embargo, es insostenible y va contra el reloj para los residentes aledaños al vertedero . “Que cierren ese portón y no haya nadie entrando” , exigió Elaine Cruz Medina , de 69 años y residente del barrio Quebrada Arenas, en declaraciones a El Nuevo Día .

“No se compara, la salud no tiene precio. Vecinos míos han muerto, se han ido vidas” , subrayó Cruz Medina, en reacción a la multa.

“Cada vez que llueve, todas esas aguas, lixiviados, caen en el terreno de ella. Para nosotros poder sacarle esa agua, eso es a través de bombas; si no es con bomba, el agua no sale de allí y no te puedes imaginar los olores que son horribles”, relató Muñoz Lugo a este medio, al tiempo que denunció el riesgo que representa la situación para la salud de madre.