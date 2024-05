Presidente de la Junta del CRIM alega que contratistas de LUMA no pagan contribuciones municipales desde su entrada en 2021

“Desde que llegó LUMA, ni ellos ni sus contratistas nos han pagado nada, como si tuvieran un decreto. De hecho, en el caso mío, he identificado algunos subcontratistas y se los he señalado a LUMA. Pero, hasta ahora, coquí. Yo veo los camiones, les tiro fotos y, entonces, llamo al contacto mío de LUMA y (le digo), tal persona está trabajando en tal sitio. Yo no sé cuál es el trabajo, el monto, a dónde le facturo. Ese detalle no nos lo dan para nosotros poder hacer las gestiones”, denunció el también alcalde de Orocovis.