El comisionado electoral de Partido Popular Democrático (PPD), Lind Orlando Merle Feliciano, aclaró esta tarde que cualquier resultado que se ofrezca hoy sobre el voto adelantado de su partido es extraoficial, al tiempo que condenó esta práctica.

“Es importante y lo quiero y dejar bien claro: siempre hay especulación sobre información que se da de resultados. Ninguno de los datos es oficial, ninguno. Se tomaron medidas para que las impresoras tuvieran un sello y no pudieran imprimir”, dijo Merle.

“Está desautorizado cualquier popular, funcionario de colegio o comisionado dar información alguna sobre resultados y me parece una falta de respeto a los electores y a los funcionarios”, dijo Merle durante una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones Electorales.

“Estos resultados se van a transmitir mañana. Cualquier otro número es una provocación mal intencionada y espero que esa situación sea corregida”, insistió.

Esta tarde El Nuevo Día tuvo acceso a los resultados de una encuesta de boca de urna que colocó a Eduardo Bhatia en ventaja por la carrera a la candidatura a la gobernación con un 48%.

Este porcentaje fue calculado a las 2:50 p.m. y representa 1,126 votos para Bhatia. Un total de 8,766 populares solicitaron voto por adelantado.

Los votos correspondientes al proceso adelantado no se contabilizan oficialmente hasta mañana, domingo, aunque las papeletas sí pasan hoy por las máquinas de escrutinio antes de caer en la urna.

En segunda posición se ubica Carlos Delgado Altieri con 657 votos (28%) y en tercer lugar Carmen Yulín Cruz Soto con 563 votos, lo que representa 24%.

La publicación en horas de la tarde del sábado pasado de resultados correspondientes a la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP), y que supuestamente colocaban en ventaja a Pedro Pierluisi, generó controversia, comenzando por reclamos del bando de la gobernadora Wanda Vázquez Garced en el sentido de que los números no eran reales.

Incluso el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila Rivera, llegó a anunciar que ordenaría una investigación sobre el asunto.

Al reaccionar a estos números, el director de la campaña de Delgado, el senador Cirilo Tirado, indicó que la divulgación de esas cifras representa un “acto de desesperación” de la campaña de Bhatia. Según argumentó, esos números podrían salir -como efecto es el caso- de ciudadanos que divulgan su voto antes de salir del colegio.

“Ante el empuje que ha tenido en los últimos días la candidatura de Carlos, los licenciados Herrero (José Herrero Acevedo y Luis Herrero), sobrinos de Aníbal Acevedo Vilá, que dirigen la campaña de Bhatia, están desesperando tirando esos números. No nos preocupa lo que están haciendo. Son actos desesperados de última hora”, dijo Tirado a El Nuevo Día.

Sobre esto, Luis Herrero negó en su cuenta de Twitter ser la persona que está ofreciendo los números. “Buenas si, tú sabes que JA y yo nos parecemos mucho pero yo no he publicado nada. El conteo comienza mañana a las 4:00 p.m.. Que no se quede en casa ni un popular y que gane el mejor”, dijo.

Por su parte, Josean Santiago, director de la campaña de Carmen Yulín Cruz Soto, dijo que no reaccionaría a cifras “que no son oficiales”.

“Son estrategias que a veces se usan para crear la impresión de que se está al frente. No podemos estar reaccionando a cosa que no son oficiales”, sostuvo Santiago. “Vamos a esperar hasta mañana”, insisitió.