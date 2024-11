Eliezer Molina podrá tener persona “enlace” en el escrutinio general, pero no observadores

Eliezer Molina , quien busca un escaño en el Senado por acumulación de forma independiente, podrá nombrar una persona “enlace” en el escrutinio general de las elecciones, pero no observadores, por no haber sido un candidato formal en la papeleta legislativa del pasado 5 de noviembre.

Al no ser un candidato formal, Molina no tiene derecho a observadores en el proceso de escrutinio.

Lentitud y descuadre de actas

Sobre ese particular, Angleró urgió a que la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, tome decisiones “rápidas” para no retrasar el escrutinio. “Solicitamos a la presidenta para que nos reúna y tomemos una determinación y dar instrucciones rápido para que eso pueda proceder, porque hemos visto que no hemos podido concluir San Juan, porque todavía esos maletines de domicilio están aguantados y no se han podido contar”.