El precandidato a comisionado residente en Washington del Partido Nuevo Progresista (PNP), Elmer Román, oficializó este domingo -desde su pueblo natal de Yauco- sus aspiraciones políticas y presentó lo que será su agenda de trabajo que incluirá, además de la defensa de la estadidad, la extensión de programas federales, mayor acceso a los servicios de salud y la llegada de nuevas empresas.

“Estoy listo para ser su próximo comisionado residente en Washington D.C.”, afirmó Román, quien aspira a darle continuidad al trabajo de su compañera de papeleta, Jenniffer González. “Mi misión es la igualdad y trabajaré arduamente para que podamos crear un Puerto Rico digno, donde nuestros hijos crezcan en un entorno de igualdad y prosperidad”, subrayó.

En tanto, González, también vicepresidenta del PNP, expuso por su parte que “no tengo duda de que Elmer Román tiene el mejor resumé, la mejor experiencia, las mejores capacidades que cualquier candidato a comisionado residente de cualquier partido político”.

La actividad, celebrada en el Teatro Ideal, en Yauco, empezó con hora y media de retraso. Hasta allí llegó la alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera, el expresidente de la Cámara de Representantes Carlos “Johnny” Méndez, y el alcalde anfitrión, Ángel “Luigi” Torres. También en tarima le acompañó un grupo de veteranos y familiares, entre estos un tío, su hermano y progenitora.

“Hay dos palabras significativas que describen a Elmer: experiencia y y confianza. No todo el mundo trabaja en el Pentágono de los Estados Unidos, porque no todo el mundo tiene los contactos, el deseo y el corazón de amar a Yauco y a Puerto Rico. ¿Qué otro candidato tiene la confianza de los congresistas para abrirle sus puertas que no sea Elmer Román?”, argumentó el alcalde de Yauco.

Torres dijo que, sin duda, Yauco “va a estar apoyando a su hijo” en sus aspiraciones. A González le agradeció “por su batalla ardua”.

“Gracias por respaldar a Elmer Román, eso vale mucho”, declaró la comisionada residente.

Como parte de su agenda de trabajo, Román mencionó que, además de la lucha por el ideal de la estadidad, trabajará por lograr el Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) para la isla, la transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementario (SNAP y la solidificación de los servicios de salud.

“Los tiempos de vivir en una ciudadanía de segunda clase se tienen que acabar y se tienen que acabar ahora”, señalo Román. “Para esta nueva misión no vengo a improvisar. Yo conozco cómo funcionan las agencias federales y el Congreso”, añadió.

Román destacó también su intención de atraer nuevas empresas al país, “hacerles justicia a los veteranos”, asegurar el uso efectivo de los fondos federales asignados a Puerto Rico y en extender los incentivos del Child Tax Credit y el Earned Income Tax Credit de forma permanente. “Nuestros veteranos se merecen el mismo servicio médico, los mismos incentivos y disfrutar de los beneficios a plenitud, como si estuvieran en cualquier estado”, aseguró.

El militar se estrenó en el ruedo político durante la oficialización de la precandidatura de González a la gobernación, en Bayamón. Al momento, la carrera por la silla en Washington en la Palma es entre Román, el representante José “Quiquito” Meléndez, el senador William Villafañe, y la doctora Marigdalia Ramírez Fort.

Tras conocerse de la incursión de Román a la política partidista, el gobernador Pedro Pierluisi, quien se enfrenta a González por la reelección, ha cuestionado la trayectoria del capitán retirado de la Marina de los Estados Unidos a favor del ideal de la estadidad.

“Hay miedo”

Al dirigirse ante el grupo de simpatizantes, previo a presentar a su compañero de papeleta, la comisionada residente aseguró que “hay pánico” entre las filas del PNP y de otras colectividades por la incursión de Román en la contienda.

“Imagínense si ha desatado un furor en la candidatura de Elmer Román que todo el mundo lo quería descalificar sin haber radicado todavía. Eso a mí me manda la señal más clara de que hay miedo y hay pánico. Eso me dice a mí que él no va allá a aprender, que él va allá curtido con la experiencia”, indicó González.

Tal y como hizo durante su actividad de candidatura, González le abrió las puertas del PNP a todo elector que cree en la estadidad y los llamó a que “no les crean a aquellos que quieran ser alianza”, en referencia a la unión que impulsan el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) para ciertos cargos políticos en las elecciones de 2024.

“Cuando alguien se une es porque no puede ir solo... yo no subestimo a nadie, pero eso nos debe mandar un mensaje bien claro a los que creemos en la unión permanente con los Estados Unidos, de que no podemos permitir esto (la alianza) y tenemos que ir a votar”, puntualizó González.