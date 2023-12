Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

Un grupo de líderes del Partido Popular Democrático (PPD), encabezados por el representante Héctor Ferrer, anunció este lunes la radicación de una querella ante la Oficina Del Consejero Especial De Estados Unidos (OSC, por su siglas en inglés) contra el aspirante a comisionado residente en Washington, Elmer Román, por supuestamente violentar la ley federal que prohíbe a los empleados federales participar en elecciones partidistas mientras ocupan un cargo público.

“La opinión legal que autoriza a Román a correr para comisionado residente parte de premisas erradas y desconocimiento sobre la política puertorriqueña. Román indujo a error al Departamento de la Defensa al minimizar la naturaleza partidista de la contienda. Esta querella les abrirá los ojos”, sostuvo Ferrer a través de un comunicado de prensa.

Junto a los aspirantes a escaños legislativos Elba Beatriz Rivera, Cristofer Malespín, Bryan Saavedra, Manuel Calderón Cerame y Gabriel López Arrieta, el legislador dijo que Román aduce que una opinión legal del Departamento de la Defensa le permite aspirar a comisionado residente en la capital federal porque se trata de una elección entre partidos locales y no nacionales, lo que se conoce como una elección “no partidista” que está exenta de las prohibiciones de la llamada Ley Hatch.

Román, por su parte, dijo en declaraciones escritas que la querella “es un acto de desesperación total por parte del PPD ante el fuerte respaldo que sigue generando mi candidatura”.

Aclaró que corre bajo la insignia de un “partido local, el PNP, y que no su aspiración no está vinculada a un partido nacional. Agregó que la identificación con un partido nacional “luego de las elecciones congresionales de noviembre del 2024″.

Sin embargo, los populares argumentan que la jurisprudencia y un manual del propio Departamento de la Defensa explican que una elección no partidista puede tornarse en una elección partidista si se dan ciertas circunstancias. Citaron la página 3 del manual, titulado “Partisan Political Activity Rules for ‘Less Restricted’ DoD Civilians”, que dice que la “evidencia que demuestre que la política partidista realmente entró en las campañas de alguno de los candidatos puede invalidar la naturaleza no partidista de una elección”.

Además, expusieron en la querella que la opinión legal a la que alude Román trata sobre una candidatura para juez municipal en una elección no partidista en la que se instruye al solicitante a contactar nuevamente a la oficina del Special Counsel si “cualquier candidato para juez municipal se asocia con un partido político”.

La querella también cita el caso federal de Campbell v. Merit Systems Protection Board de 1994, en el que el Circuito Federal explicó que si un candidato no desmiente a un tercero que lo afilia con un partido, este hecho podría usarse como prueba de que violó la Ley Hatch.

El Nuevo Día solicitó una reacción a la campaña de Román, que adelantó que estaría emitiendo un comunicado sobre el tema.

Román busca ser el candidato oficial del Partido Nuevo Progresista (PNP) de la mano de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien aspira a la gobernación y se enfrenta en primarias al gobernador Pedro Pierluisi. Román también tendrá primarias con los legisladores William Villafañe y José “Quiquito” Meléndez.

Pedro Pierluisi reacciona

Cuestionado sobre la querella, el gobernador dijo que no tener más detalles.

“Veremos qué curso le da la autoridad federal concernida y en qué acaba el asunto”, declaró Pierluisi, quien optó por insistir en que Román tiene “una falta de trayectoria a favor de la estadidad, una falta de trabajo concreto a favor de la estadidad”.

“Y todavía es la hora que yo no he visto que se haya expresado con profundidad, con cierta fluidez en cuanto al ideal principal que tenemos todos los penepés, que es la estadidad. Cualquiera que quiera ser candidato a la comisaría residente -bajo la Palma- tiene que ser un estadista de pura cepa, de cuna, que sepa reclamar esa igualdad con mucha elocuencia y mucho conocimiento de causa. Y eso es lo que no he visto ahí en ese candidato. Los otros dos (Villafañe y Meléndez) que hay, sí son reconocidos estadistas”, sentenció Pierluisi.