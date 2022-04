El gobernador Pedro Pierluisi indicó hoy que está en desacuerdo con la determinación judicial que valida la permanencia de Elizabeth Torres en la delegación congresional, pero dejó en manos del Departamento de Justicia la decisión para apelar el fallo emitido por el juez superior Anthony Cuevas Ramos.

En entrevista por separado, el senador Carmelo Ríos Santiago, uno de los principales detractores de Torres y quien radicó una querella contra la funcionaria ante Justicia, igualmente consignó su oposición a la determinación judicial y dijo confiar que será apelada.

Pierluisi reconoció, al hablar con la prensa, que no había leído la totalidad de la sentencia.

“A base de lo que conozco sobre el tema, no estoy de acuerdo con el resultado. Para mí es obvio que la delegada no está cumpliendo su deber como está establecido claramente en la ley. Especifica que el deber de cada delegado o delegada es abogar por la estadidad, principalmente en el Congreso y es obvio que eso no es lo que ha estado haciendo en época reciente esa delegada. Veremos qué decide hacer Justicia”, indicó el primer ejecutivo.

Pierluisi insistió en que la ley que creó la delegación congresional “es más clara que el agua” y que el pleito iniciado por Justicia fue dirigido a hacer cumplir la ley.

Cuando se le indicó al gobernador que Cuevas Ramos acogió el planteamiento de la defensa en el sentido de que se trata de una controversia política en la cual el poder judicial no debe entrar, Pierluisi señaló que no es un asunto político.

“Es interpretar y aplicar la ley y la ley también le da la potestad al Departamento de Justicia a hacerla cumplir”, manifestó.

Por su parte, Ríos Santiago señaló que respeta la decisión judicial, “pero estoy en desacuerdo”.

“Se trataba de una moción de desestimación, si vamos a los méritos del caso, ¿Elizabeth Torres está trabajando? Pues no. ¿Cumple con su deber? No. Siento que el electorado que votó por ella se siente mal representando y decepcionado por lo que ha hecho y por lo que ha dicho que no va a hacer”, dijo.

Ríos Santiago dijo estar claro de que Torres no quiere trabajar y “ha dicho que esta ley no hará nada por ella”.

El senador por Bayamón opinó que Cuevas Ramos procuró no atender un tema supuestamente político, aunque él entiende sí lo podía hacer.

“No es lo que está haciendo o lo que representa, es si está cumpliendo con la ley”, sostuvo Ríos Santiago al rechazar que, para llegar a esa determinación forzosamente habría que analizar un tema político.

“Es una política, una oficial electa, pero cuando alcaldes incumplen hay un procedimiento para destituirlos”, dijo. “Lo importante es si está cumpliendo para lo que juramentó”.

Ríos Santiago indicó que si Cuevas Ramos hubiera visto el caso en una audiencia pública y con interrogatorios, por ejemplo de Torres, la decisión hubiese sido distinta.