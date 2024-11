“Es ahora cuando más necesito tu voto de confianza”: Jesús Manuel Ortiz hace llamado a los populares a no rendirse

“Su intención es clara. Buscan minimizar a los que hemos utilizado el Partido Popular como instrumento para trabajar duro por Puerto Rico. Han querido hacernos creer que nuestra voz ya no vale, que nuestro voto ya no cuenta, pero están equivocados”, sostuvo Ortiz.

“Cada voto es un paso hacia el Puerto Rico que soñamos y una oportunidad para hacer los cambios que tanto necesitamos. Tienes mi compromiso de que seré implacable en la búsqueda de ese cambio. No nos rindamos, no claudiquemos. No permitas que nos manipulen para hacernos pensar que no podemos ganar. Claro que podemos. Es ahora cuando más nos necesita nuestra isla, cuando más debemos unirnos como una sola voz. Es ahora cuando más necesito tu voto de confianza”, reclamó Ortiz.