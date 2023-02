En vez de desalentar la lucha por la estadidad, que el senador republicano Joe Manchin haya afirmado que el tema del status de Puerto Rico no está en su lista de prioridades, como presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, es un impulso para elevar el reclamo por la anexión, aseguró el secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos.

“Lo que nos toca es seguir trabajando. Ya en el lado demócrata, el presidente Joe Biden, este fin de semana, envió un mensaje claro de que el partido iba a atender el asunto del status. Ya tenemos la mitad del camino andado”, indicó el también senador.

Según Ríos, la postura de Manchin es muy similar a la que, en su momento, adoptó el representante demócrata Raúl Grijalva, al afirmar que Puerto Rico debía atender su crisis económica, así como la recuperación tras desastres naturales, antes de considerar anexionarse a los Estados Unidos.

“Antes, era complicado porque no había alegadamente ambiente y, junto al gobernador y otros legisladores, empezamos a cabildear hasta que fuimos cambiando la discusión. Pues lo mismo tenemos que hacer con el lado republicano”, sostuvo Ríos.

En la Cámara de Representantes federal, se logró -en diciembre pasado- la aprobación del proyecto 8393, que propone un plebiscito en Puerto Rico, vinculante para el gobierno federal.

En entrevista con El Nuevo Día, Manchin también afirmó que cualquier consideración para admitir a un nuevo estado -incluyendo a la isla- debe ser avalada en votación por los electores de Estados Unidos. Esto, sin embargo, no es un requisito de ley.

“La comisionada residente (Jenniffer González), como tiene una posición de relevancia, debe hacer respetar ese voto y exigirle al Partido Republicano que cumpla con su plan de gobierno en el que reconocen la estadidad para Puerto Rico”, señaló Ríos.

El representante por el PNP José Aponte sostuvo que el reclamo de una consulta nacional levantado por Manchin no es el camino que siguieron Hawái y Alaska para lograr ser estados. “Es un ejercicio antidemocrático que, no solo va contra los valores de nuestra nación, sino también discrimina contra sus ciudadanos, en este caso, los que vivimos en la isla”, dijo.

El representante por el PNP José “Quiquito” Meléndez sostuvo que estas expresiones son resultado del desconocimiento del senador en el tema del status de Puerto Rico, el cual no ha seguido. “Es parte de la dinámica. Esto lo que hace es que nos da más luz para saber a quiénes hay que educar”, señaló.

Meléndez aseguró, además, que la posición de Manchin no refleja el pensar de la mayoría de los senadores. “Un estado no es más que otro y no se puede admitir un estado añadiendo condiciones que no se les exigieron a otros”, puntualizó.