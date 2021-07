El alcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, dio sus primeros pasos en la política puertorriqueña de la mano de la exrepresentante María Milagros Charbonier, durante la campaña primarista por la gobernación del exgobernador Pedro Roselló en 2004 y, desde entonces, su carrera no ha estado exenta de controversias.

Su experiencia en el evento electoral al interior del Partido Nuevo Progresista (PNP) sirvió de antesala a su entrada al servicio público, pues, en 2005, el ingeniero de 39 años comenzó a trabajar como ayudante en la Oficina de Nombramientos del Senado de Puerto Rico, que, en ese momento, era dirigida por el actual juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Erick Kolthoff.

Posteriormente, en 2009, fue nombrado como director de la División de Pesas y Medidas en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) bajo la administración del exgobernador Luis Fortuño

Delgado se presentó por primera vez como candidato del PNP a la alcaldía de Cataño en 2012, pero fue derrotado por el exalcalde José Rosario en una elección que se decidió por 37 votos.

En 2016, Delgado volvió a buscar la poltrona municipal y la consiguió al derrotar a Rosario por sobre 4,000 votos. Solo bastaron cuatro años para que, en las elecciones generales de 2020, Delgado consolidara su poder electoral tras vencer por más de 5,900 votos al candidato del Partido Popular Democrático (PPD), Norberto “Nini” Torres.

Félix “El Cano” Delgado estudió ingeniería industrial de la Universidad Politécnica de Puerto Rico.

El paso de Delgado por la alcaldía de Cataño, donde, según el Negociado del Censo de Estados Unidos, un 54.42% de la población vive bajos los niveles de pobreza, ha estado marcado por un aumento de su popularidad debida a, entre otras cosas, las mejoras estéticas e iniciativas de índole cultural y económica que ha realizado en el municipio.

Delgado anunció en 2019 que había eliminado el déficit acumulado del municipio ascendente a $7.5 millones y que logró aumentar en $35 millones los recaudos del municipio para ese año fiscal.

Su gestión, sin embargo, también ha estado matizada por múltiples señalamientos por el uso de fondos públicos y los lujos que rodean su estilo de vida. Esta semana trascendió que el alcalde alquiló una guagua Cadillac, modelo Escalade, año 2021, a razón de $4,500 mensuales a la empresa Bou Maintenance Corp. Tras las críticas que recibió, Delgado ordenó cancelar el contrato.

Mientras, en mayo de este año pagó $35,000 por la transmisión del programa de televisión “Guerreros” de Wapa Televisión desde su pueblo. El alcalde justificó que el programa televisivo atraería turismo su municipio. El ayuntamiento también había pagado anteriormente $42,200 a Univision Puerto Rico en pautas televisivas y servicios artísticos, respectivamente.

En diciembre de 2020, una auditoría de la Oficina del Contralor reveló que el alcalde contrató a una persona sin bachillerato por más de $2,600 mensuales, así como a otros dos empleados que no cumplían con las credenciales establecidos por ley para ocupar puestos dentro de una administración municipal.

Félix "El Cano" Montalvo y su esposa, Roxanna Cifre.

Desde que Delgado asumió las riendas de la alcaldía en enero del 2017 hasta junio de 2021 ha destinado en “servicios de publicidad, de representación o artísticos” un total de $2,025,836, según el registro de contratos ante la Oficina del Contralor.

El Nuevo Día también había reportado que Delgado estaría bajo investigación del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) como parte de una pesquisa por empleados y contratistas fantasmas en el Capitolio.

Su esposa, Roxanna Cifre, quien fue despedida en julio de 2020 de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), trabajaba en destaque en la oficina de Charbonier, quien fue acusada por la Fiscalía federal por supuestamente orquestar y participar en un esquema de soborno, comisiones ilegales y robo en su oficina legislativa. Cifre consiguió el puesto en la CFSE cuando el exgobernador Ricardo Rosselló llegó a La Fortaleza en 2017.

Esta no sería la única pesquisa federal en la que está involucrado el alcalde, pues el periódico El Vocero reveló anteriormente que agentes del FBI indagaban sobre supuestas compras que realizó el alcalde en una lujosa tienda del centro comercial The Mall of San Juan. Según el diario, el pago se realizó en efectivo.

Delgado también fue detenido en 2020 por la Policía en medio de una intervención en una gallera clandestina en su municipio. El ejecutivo municipal aceptó que fue citado por las autoridades, pero negó que haya sido puesto bajo arresto o que haya estado acompañado por guardaespaldas.