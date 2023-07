Francisco Rosado Colomer anunció hoy, lunes, que dejará la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) la próxima semana y regresará a su puesto como juez a partir del 11 de julio.

El togado tomó la decisión luego que el gobernador Pedro Pierluisi retirara -el último día de sesión legislativa- su nominación en ascenso al Tribunal de Apelaciones sin que el Senado lo atendiese. Tampoco se sometieron cambios al Código Electoral que le habrían permitido quedarse en la presidencia de la CEE después del 1 de diciembre de este año, cuando vence su nombramiento como juez superior.

“Decidí presentar hoy mi carta de renuncia al cargo, con efectividad del lunes que viene, para dar oportunidad a hacer una transición con la presidenta alterna, (Jessika Padilla Rivera), porque como había mencionado antes, no creo que sea prudente esperar hasta diciembre. No creo que sería justo, si ella es la que se va a quedar, esperar al momento de las radicaciones con el caos que eso conlleva. Creo que ya los cuerpos legislativos hablaron”, apuntó, en un tono sosegado y pausado, durante una entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Rosado Colomer llegó a la CEE el 7 de septiembre del 2020, luego de los tropiezos en las primarias de ese año y a escasas semanas de las elecciones generales.

El Código Electoral de 2020 establece, como requisito, que el presidente de la CEE debe ser un juez o jueza. El funcionario podía quedarse al frente del ente el electoral hasta el 1 de diciembre, sin embargo, decidió salir antes por entender que no era “prudente ni razonable” dejar la CEE tan cercano a las elecciones generales del 2024 y cuando ya hayan comenzado los preparativos para ese evento.

El 1 de diciembre abre el período para la radicación de candidaturas, según el Código Electoral vigente.

Rosado Colomer regresa a la Judicatura a partir del martes, 11 de julio, y le corresponde a la Oficina de la Administración de Tribunales decidir en qué región judicial lo ubica.

“Mi preferencia siempre sería Ponce porque ahí es donde está mi hogar”, dijo Rosado Colomer.

El funcionario aún no da por terminadas sus aspiraciones de llegar al Tribunal de Apelaciones y, por eso, tras recibir una llamada de La Fortaleza, decidió que se retirara su nombramiento el viernes con la expectativa de ser renominado en un futuro cercano. Si la nominación no era atendida al finalizar la sesión legislativa ordinaria, no podía ser renominado este cuatrienio.

“Como dicen por ahí, lo último que se pierde es la esperanza. No fue una decisión agradable. Es algo triste que se haya tenido que retirar”, afirmó el juez, quien desde que arribó a la CEE dejó claro que le interesaba llegar al Apelativo.

Rosado Colomer dijo que ya ha dialogado con Padilla Rivera para alertarle de su salida y el 12 de julio hay reunión del pleno de la CEE, la cual le corresponderá a ella liderar.

El presidente de la CEE ha estado tomando medidas para su salida desde hace tiempo. Hace más de una semana, Rosado Colomer dio instrucciones a los directores de departamentos de la CEE para dar paso a “una transición ordenada” si su nombramiento como juez apelativo no era avalado en el Senado.

“Yo puedo decir que yo di todo lo que pude dar y lo mejor que pude dar y creo que dejo una Comisión mucho mejor de la que yo recibí”, afirmó Rosado Colomer, quien sustituyó a Juan Ernesto Dávila, quien renunció luego que se tuvieran que posponer las primarias del 9 agosto del 2020.

Proyectos inconclusos

Rosado Colomer, quien también es ingeniero industrial, dijo que deja en curso la elaboración del reglamento del voto adelantado, con sus respectivos manuales, y el reglamento para el manejo de recusaciones y exclusiones.

El funcionario tuvo la responsabilidad de idear y armar el andamiaje para hacer de la CEE una agencia que no dependa del uso de papel y de integrar la tecnología para facilitar el voto al elector. Dio paso a lo que será la lista electrónica (“electronic poll book”), un nuevo sistema digital para la radicación de endosos para la inscripción de nuevos partidos y el llamado ERE, que es un registro electrónico de electores que permitirá a las personas, desde cualquier lugar y mediante un dispositivo celular, computadora, etcétera, hacer transacciones electorales. Igualmente, deja encaminada la consolidación de las oficinas de la Junta de Inscripción Permanente (JIP), la digitalización de tarjetas electorales y la creación de un sistema de endosos por candidaturas.

“Personalmente, con lo que hice estoy bien satisfecho y con el apoyo que me dieron los funcionarios de la CEE. Que me hubiese gustado terminar lo que empecé... Como a todo profesional, sí me hubiese gustado, pero ‘I have no regrets’ (no me arrepiento de nada)”, dijo.

“Yo vine aquí a sacar una elección. Saqué la elección. Sé que hay mucha especulación y mucho cuento de sirena sobre la elección, yo estoy bien satisfecho con que las personas que están en las diferentes posiciones de cargo electivo fueron las elegidas y que todos los votos tuvieron el mismo peso y se contaron conforme fueron admitidos. Esa satisfacción personal me la llevo”, agregó.

¿Cómo llenar la vacante?

Reconoció que el cambio de mando puede representar un nuevo escollo para el organismo electoral, a pesar de que la dirección de la CEE queda bajo la presidenta alterna.

“Hay dos disposiciones del Código que habrá que ver si tendrá que acudirse al tribunal para que se aclaren. (La ley) establece que si (surge una vacante) por enfermedad, luego de 60 días, activa unos términos y hay quienes indican que esa es la limitación que tiene la presidencia alterna de asumir la presidencia en interinato. Hay otra disposición que parece decir que cuando ocurre la vacante, el presidente alterno ocupa el cargo en forma de interinato hasta que se encuentre un sustituto al presidente y toma posesión del cargo. Ese análisis jurídico, quizás, no conlleve ninguna controversia. Quizás sí, porque como todos conocemos en nuestro estado de Derecho, el Derecho es rogado”, explicó Rosado Colomer.

El Código Electoral, aprobado en junio del 2020, establece en el Artículo 3.7 que el presidente y el alterno deben ser un juez o jueza. El término de Padilla Rivera como jueza concluye en el 2035.

También, el Código Electoral establece que el presidente alterno de la CEE actuará como presidente “debido a la ausencia temporera de este” y hasta la reinstalación del presidente. Pero el Código se refiere a una “ausencia temporera del presidente”, que no debe exceder de 30 días.

“Excepto que el exceso de la ausencia se deba a enfermedad temporera del presidente con la expectativa de su regreso a las funciones no más tarde de 60 días calendario consecutivos. De excederse de los términos mencionados, se activará el procedimiento dispuesto en esta Ley para cubrir la vacante del presidente y el presidente alterno continuará ocupando la presidencia de la Comisión hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión de su cargo. Durante los 120 días previos a una elección general, todos los términos anteriores y los dispuestos para el nombramiento del presidente se reducirán a un 50%”, indica el estatuto.

Rosado Colomer destacó que “la presidenta alterna se quedaría sin sustitución porque ella, una vez asume, tendría que mantenerse en el cargo sin la asistencia de un alterno” en pleno año preelectoral.

Para escoger un presidente, el comisionado electoral del partido estatal de mayoría, en este caso el del Partido Nuevo Progresista, debe someter a sus pares nombres para ocupar el cargo. Si en 30 días no hay unanimidad entre los comisionados electorales, le corresponde al gobernador hacer un nombramiento que debe contar con “el consejo y consentimiento de dos terceras partes del total de los miembros de ambas cámaras en la Asamblea Legislativa, no más tarde de los quince días naturales a partir del recibo del o los nombramientos”. En caso de no haber consentimiento en la Legislatura, el pleno del Tribunal Supremo debía hacer el nombramiento, pero el más alto foro judicial del país declaró inconstitucional esta disposición del Código Electoral.

Nombrar un nuevo presidente de la CEE supone ser un camino pedregoso y escarpado puesto que el gobernador no logró la confirmación de nominados en un intento previo. Los nombramientos de Rosado Colomer como presidente de la CEE y de Padilla Rivera como presidenta alterna vencieron el 30 de junio del 2022. Ambos se mantuvieron en sus cargos luego que el gobernador designara, en 2021, a Jorge Rafael Rivera Rueda como presidente y Edgar S. Figueroa Vázquez como presidente alterno, pero la Legislatura no actuó sobre las nominaciones y el Tribunal Supremo rechazó entrar en la controversia.

El gobernador había dicho públicamente que buscaba que Rosado Colomer se quedara en la presidencia de la CEE.