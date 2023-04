El gobernador Pedro Pierluisi reveló que ha tenido conversaciones con los presidentes legislativos, José Luis Dalmau y Rafael “Tatito” Hernández, con el fin de renominar al actual presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, y así darle estabilidad al sistema electoral para las próximas elecciones.

“Todos queremos un sistema electoral en buenas manos, de cara a las próximas elecciones. Rosado Colomer ya pasó la prueba en las pasadas elecciones, unas elecciones muy difíciles. Tiene la experiencia, tiene los quilates, así que sí han habido unas conversaciones”, puntualizó Pierluisi durante una mesa redonda con la Junta Editorial de El Nuevo Día.

Aunque no quiso precisar detalles de las conversaciones, Pierluisi sostuvo que no descarta “que se llegue a algún tipo de acuerdo” sobre la presidencia de la CEE.

Cuando se le insistió si el diálogo es para dejar a Rosado Colomer al mando de la CEE, el mandatario dijo: “Desde mi punto de vista, idealmente, sí”.

Los nombramientos de Rosado Colomer como presidente de la CEE y de Jessika Padilla Rivera como presidenta alterna vencieron el 30 de junio del 2022. Ambos se han mantenido en sus cargos luego que el gobernador designara, en septiembre de 2021, a Jorge Rafael Rivera Rueda, como presidente, y Edgar S. Figueroa Vázquez, como presidente alterno. La Legislatura no actuó sobre la nominación y, según el Código Electoral de 2020, el Tribunal Supremo debía formalizar los nombramientos. Sin embargo, el máximo foro judicial determinó que dicha disposición era inconstitucional, y los nombramientos no fueron avalados.

Pero, el próximo 1 de diciembre, justo cuando abre el período para la radicación de candidaturas para el ciclo electoral de 2024, vence el término de Rosado Colomer como juez, un requisito indispensable para presidir la CEE. El nombramiento como jueza de Padilla Rivera vence en junio de 2035, pero el Código Electoral establece que el presidente alterno solo puede ocupar la presidencia por 30 días, en caso de una vacante.

Desde su llegada a la CEE, Rosado Colomer ha manifestado públicamente su interés en ser ascendido al Tribunal de Apelaciones. Cuando se le preguntó al gobernador si el juez estaría dispuesto a quedarse al mando del organismo electoral, Pierluisi respondió: “sí, pero el tiempo apremia, o sea, que vamos a ver si las conversaciones dan fruto. Yo espero que, por el bien de tener un sistema electoral estable, confiable, haya unidad de propósito”.

Además, Rosado Colomer, quien llegó al ente electoral tras la súbita renuncia de Juan E. Dávila Rivera y las atropelladas primarias del 2020, ha dicho a este medio que no cree que sea conveniente para la CEE que él se quede hasta que culmine su término como juez debido a la cercanía del año electoral. En esto, el gobernador coincidió.

“No creo que es prudente o razonable estar esperando hasta última hora porque afecta la estabilidad de la entidad. Esto se debería atender con mayor premura, pero de una forma responsable”, opinó.

Hernández adelantó, en días recientes, que está dispuesto a negociar con el gobernador iniciativas de interés para el Ejecutivo a cambio de un proyecto que él impulsa -y que Pierluisi vetó- para establecer nuevas reglas para quienes trabajan a distancia.

Asegura defiende a nominados

El jueves pasado, Pierluisi retiró el nombramiento de Vilmarie Rivera Sierra como procuradora de las Mujeres, luego que se divulgara que no contaba con los votos para su confirmación.

Previo a esa decisión, Pierluisi afirmó que había defendido su nominación.

“Bueno, es que yo doy la lucha. Lo que pasa es que, obviamente, los senadores y senadoras son los que votan. Yo no puedo forzar un voto. Esos son votos de conciencia. Yo, consistentemente, he estado defendiendo a mis nominados, todos. No hay excepción, incluyendo la procuradora de la Mujer. Todos”, recalcó.

Ayer, La Fortaleza reiteró que la subprocuradora de las Mujeres, Madeline Bermúdez, fungirá como procuradora interina mientras el gobernador evalúa una próxima designación.

“Por el momento, lo importante es que continúe el funcionamiento y los servicios que ofrece la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, y eso es lo que está ocurriendo”, informó la secretaria de Prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró.

El primer ejecutivo no ha tenido éxito ante la Legislatura con varias designaciones, entre ellas, la del juez Roberto Rodríguez Casillas, nominado en enero del año pasado para la vacante que aún existe en el Tribunal Supremo.

Durante la entrevista con El Nuevo Día, el primer ejecutivo reveló el malestar que le provocó, en marzo de 2022, la intención del Senado de votar por el nombramiento del juez Rodríguez Casillas sin realizar una vista pública y sin un informe de una comisión. Ante la intención del Senado de rechazarlo, el juez solicitó a Pierluisi el retiro de su nombramiento.

“Lo que he dicho y repito: pasamos un viacrucis con la designación al Supremo, y el juez Rodríguez Casillas merecía un respeto y no se le dio. Y eso fue de gran desagrado para mí, y no quisiera que se repita. Y es una vacante que reconozco que tenemos en el Supremo, pero el Supremo está funcionando y está funcionando debidamente. En su momento, para eso hay elecciones. Espero en un segundo cuatrienio, si no se ha llenado la vacante antes, entonces, contar con un Senado más razonable que el que tenemos actualmente”, explicó.

¿Eso significa que no va a llenar las vacantes en lo que queda de cuatrienio?, cuestionó este medio.

“No. No quiero ser tan tajante. Lo que he dicho es que eso (la acción del Senado con Rodríguez Casillas), a mí, me dolió. Fue muy desagradable. No quisiera que se repita, así que vamos a decir que la probabilidad no es alta de que voy a estar haciendo una designación a esa silla porque, a la misma vez, reconozco que el Tribunal Supremo está cumpliendo con su misión”, indicó.

Mientras que, en la Oficina del Contralor de Puerto Rico, al igual que en la CEE, Pierluisi también se inclina por dejar a Yesmín Valdivieso, cuyo término de 10 años en el cargo venció en julio de 2020.

“Yesmín Valdivieso está haciendo un trabajo excelente, desde mi punto de vista. Yo he conversado con ella. Ella está dispuesta a seguir ejerciendo su cargo. A menos que surja un candidato o una candidata que yo entienda que no tendría obstáculo alguno en el Senado y la Cámara -porque en ese caso tiene que ser (aprobado por) las dos-, pues espero que la contralora Valdivieso siga haciendo esa labor por el resto de este cuatrienio”, señaló.

Pierluisi reiteró que apuesta a revalidar en 2024 y contar con una Legislatura de mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP). “Ya ustedes saben mi aspiración a la reelección, y espero tener una Legislatura que trabaje realmente en equipo conmigo en el próximo cuatrienio”, afirmó.