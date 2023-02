El 1 de diciembre, justo cuando abre el período para la radicación de candidaturas para las elecciones generales del 2024, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) no contará con un presidente, ya que el nombramiento como juez de Francisco Rosado Colomer termina precisamente ese día.

“Yo no sé ni dónde yo esté, ni tan siquiera para las primarias, porque mi término expira el 1 de diciembre de 2023″, indicó Rosado Colomer cuando El Nuevo Día le cuestionó qué hará cuando termine su nombramiento a la Judicatura, uno de los requisitos para regentar la CEE, de acuerdo con el Código Electoral.

La salida de Rosado Colomer de la CEE plantea una zona gris que debe ser atendida por el gobernador Pedro Pierluisi, a quien le corresponde someter una terna de posibles presidentes del ente electoral para ser evaluada por los comisionados electorales y, si no hay consenso, le tocaría actuar a la Legislatura.

El Nuevo Día tiene conocimiento de que Rosado Colomer no se inclina por quedarse timoneando la CEE hasta que venza su término como juez en diciembre porque entiende que quien lo sustituya debe llegar antes para empaparse de los pormenores y la dinámica del ente electoral, sobre todo, de cara a la cercanía del nuevo ciclo electoral.

El nombramiento de Rosado Colomer al mando de la CEE y el de la presidenta alterna Jessika Padilla Rivera venció el 30 de junio del 2022. Luego, el gobernador designó a Jorge Rafael Rivera Rueda, pero la selección quedó ante el Tribunal Supremo, según dispone el Código Electoral de 2020, porque la Legislatura no actuó.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau, optó por presentar un recurso legal alegando que la selección del presidente de la CEE por el Tribunal Supremo era inconstitucional. El más alto foro judicial falló a su favor. El término de Rosado Colomer como juez vence el 1 de diciembre de 2023, mientras que el de la presidenta alterna vence en junio del 2035. Está por verse si Rosado Colomer se mantendrá en el cargo en espera de su sustituto, aplicando así el mismo concepto usado en la Oficina del Contralor o sería sustituido por la presidenta alterna.

“Eso es un análisis que estarán haciendo algunos letrados que, honestamente, yo no puedo decir que pueda hoy llegar a la misma conclusión”, respondió Rosado Colomer sobre la posibilidad de quedarse al mando de la CEE usando el mismo análisis que mantiene a Yesmín Valdivieso en la Contraloría de Puerto Rico esperando por su sustituto, pese a que su nombramiento venció.

Cuestionado por este medio, el gobernador dijo que aún queda tiempo para evaluar qué hará con la presidencia de la CEE. “Yo no puedo renominarlo a ese cargo hasta que se acerque el momento en que expira ese cargo. La otra potestad que tengo como gobernador sería ascenderlo al Tribunal de Apelaciones”, sostuvo.

“Yo entiendo que, a todos, nos conviene tener un sistema electoral estable. Todos debemos reconocer el trabajo que ha hecho el juez Rosado Colomer”, agregó.

Cuando se le preguntó si aún interesa ese ascenso, Rosado Colomer respondió: “Sí, eso no ha cambiado”.

Ahora bien, dijo que su futuro en la CEE “es una discusión que deberá comenzar a tenerse dentro de los poderes políticos, como dijo el Tribunal Supremo”.

El presidente de la CEE entiende que el ente electoral no quedará acéfalo, como sucedió en 2020, cuando renunció Juan Ernesto Dávila Rivera, porque Padilla Rivera es presidenta alterna.

“El término (como jueza) de la presidenta alterna excede la primaria y la elección (general del 2024), pero lo cierto es que yo no sé si yo voy a estar aquí (en la CEE) porque mi interpretación, que otros juristas puedan tener una distinta con el mismo respeto que yo les tenga, es que expirado mi término como juez no pueda concluir que pueda mantenerme en el cargo. El Código (Electoral) establece que ante la ausencia mía, por una ausencia prolongada, la presidenta alterna asume las funciones del presidente hasta que se llene la vacante. Eso sería predecir el futuro. Yo no podría predecir qué es lo que va a ocurrir ahora mismo. Complejo está porque no tengo ninguna noción de qué será lo que se está proyectando para eso”, afirmó.

Mencionó que el Código Electoral, en su Artículo 3.7 inciso 9, establece que “el presidente alterno continuará hasta que el sucesor sea nombrado”. Pero el estatuto dispone que las funciones del presidente alterno como presidente no pueden exceder de “30 días calendarios consecutivos”, o se activa “el procedimiento dispuesto en ley para cubrir la vacante del presidente”.