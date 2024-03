Javier Jiménez lanza su campaña a la gobernación por Proyecto Dignidad y apunta a un gobierno “limitado”

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

Bajo el lema “Activando el poder del Pueblo Puerto Rico Power”, el también alcalde de San Sebastián afirmó que, como gobernador, reestructuraría “todo el gobierno, no botando gente, sino reestructurando nuestro capital humano, reestructurando y enfocando los ingresos que tenemos” .

“Vamos a hacer esa estructura porque vamos a crear la ruta para establecer un gobierno pequeño, que no esté encima de ustedes, que no le diga a ustedes qué hacer o qué no hacer, que nunca más en la historia de este país se cometa el abuso, atropello que se cometió con los decretos mandatorios que hubo al principio del cuatrienio”, expresó Jiménez, ante cientos de militantes en un salón del Centro de Convenciones de Puerto Rico, en San Juan, en referencia a las órdenes ejecutivas firmadas durante la emergencia del COVID-19.