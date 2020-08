La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, anunció esta mañana a través de sus redes sociales que arrojó negativo a la prueba de COVID-19.

“Mi prueba de Covid llegó y salí negativa. Aún así, y en extrema precaución, me mantenderé en aislamiento preventivo. Me repetiré la prueba durante el fin de semana”, publicó González.

Desde que ayer en la tarde el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez y el vicepresidente del cuerpo legislativo, José “Pichy” Torres Zamora, anunciaron que arrojaron positivo a la prueba, aunque se encuentran asintomáticos, una avalancha de candidatos y figuras ligadas al Partido Nuevo Progresista han anunciado que se han tomado muestras o están en vías de hacerlo.

Por ejemplo, el representante José Aponte Hernández se hizo la prueba esta mañana en un laboratorio de Carolina, mientras que el representante Jorge Navarro también se sometió al examen. Anoche, el también legislador por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Juan Oscar Morales y una cantidad indeterminada de empleados de la Cámara se hicieron la prueba en el Colegio de Médicos Cirujanos.

PUBLICIDAD

Hoy se supone que figuras como el senador William Villafañe y el candidato a la gobernación Pedro Pierluisi se hagan la prueba.

Cambiaron las reglas de juego

Villafañe indicó a El Nuevo Día hoy a las 10:30 a.m. que no se había hecho la prueba, pero que lo hará durante el día. Dijo que se ha autoimpuesto una cuarentena de 10 días y que el término incrementaría si arroja positivo. También confirmó que el exasesor de Asuntos Municipales de La Fortaleza, Omar Negrón, arrojó positivo al virus.

A preguntas, reconoció que son justificadas las críticas que ha recibido la clase política, de la cual forma parte, por la manera en que se comportaron durante la campaña primarista en lo que concierne a no respetar el distanciamento físico.

El senador penepé William Villafañe. (Juan Luis Martínez Pérez)

“Claro. Totalmente y entiendo que en algún momento y en varias circunstancias no hemos podido cumplir con el distanciamiento físico y es evidente en las conferencias de prensa”, dijo Villafañe a El Nuevo Día. “Aunque haya gente que no le pueda caer bien que un político no lo visite o no esté en un lugar en particular, llegó el momento en que todo el mundo cumpla con las recomendaciones médicas”.

En cuanto a la dinámica de la campaña electoral entre ahora y el 3 de noviembre, fecha de la Elección General, Villafañe reconoció que él tendrá que ser más estricto en lo que concierne al distanciamiento físico.

“En la medida en que incremente el contagio, aumenta el riesgo. El riesgo durante el proceso de la primaria no era tanto como será en la elección general”, dijo Villafañe ignorando el dato de que los casos de COVID-19 comenzaron a aumentar dramáticamente a partir de mediados de julio.

PUBLICIDAD

El senador argumentó que en las actividades políticas, que ahoran llaman “rallys”, se limitó el contacto director con el ciudadano, no necesariamente así con los equipos de campaña y con otros candidatos.

“Entonces mayores elementos de seguridad se tendrán que tomar. Los elementos son sencillos: el distanciamiento físico, higiene y mascarilla.. Van a tener que limitarse las actividades presenciales a lo estricto y cero reuniones en lugares cerreados”, dijo Villafañe.