La comisionada residente y aspirante a la gobernación, Jenniffer González, tildó este viernes de “chisme” las aseveraciones que hizo –más temprano esta semana– el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) José “Quiquito” Meléndez, quien alegó que el equipo de campaña de la funcionaria discutió con él la posibilidad de poner a su disposición múltiples puestos, entre ellos, la candidatura a Washington, la vacante de juez asociado en el Tribunal Supremo y la secretaría de Justicia.

“Lamento muchísimo que el representante quiera seguir en esta novela. Yo no tengo tiempo para novelas ni para añadirle capítulos a este dime y direte de cosas. Él no es mi candidato a comisionado residente, nunca lo fue”, dijo González a la prensa tras ofrecer un mensaje en la convención de la Asociación de Hospitales.

“Yo creo que el representante no tiene que buscar excusas para no estar conmigo; tiene opciones en la calle, que respalde a quien quiera respaldar. Yo me estoy enfocando en el electorado y la gente que quiera un cambio para Puerto Rico”, añadió.

Por mucho tiempo, Meléndez fue uno de los más cercanos aliados de la comisionada residente. Sin embargo, en pasadas semanas, anunció que no colaboraría con la campaña por la candidatura a la gobernación de González debido su incomodidad con la presunta influencia del cabildero Elías Sánchez en el grupo de trabajo.

González y su director electoral, Aníbal Vega Borges, han rechazado que Sánchez forme parte del equipo de campaña, si bien la comisionada residente ha reconocido que ocasionalmente dialoga con el otrora director de campaña del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Esta semana, Meléndez sostuvo en una participación televisiva (TeleOnce) que, en un esfuerzo por retener su apoyo, la campaña de González le ofreció cinco puestos de alta jerarquía: comisionado residente, las secretarías de Estado y Justicia, la presidencia de la Cámara de Representantes y el cargo de juez asociado en el máximo foro judicial del país. Meléndez ha dicho que ausculta la posibilidad de aspirar a la silla en la capital federal.

“Esto es un chisme, una novela. Todos los días es la novela del representante”, insistió González.

La precandidata a la gobernación en el PNP, de otra parte, reiteró que ya determinó quién sería la figura a la que apoyaría en la primaria por la candidatura a comisionado residente, aunque nuevamente descartó identificarla o precisar la fecha en que haría el anuncio. González comentó que dará a conocer su respaldo una vez radique su aspiración a la gobernación a nivel interno en el PNP, un proceso que arrancó el 1 de octubre.

“Cuando haga mi radicación de candidatura, lo haremos juntos”, indicó González, al agregar que “todo es estrategia en la política”.

Las cualidades del candidato que apoyará incluirán “el trabajo en equipo, la colaboración, el enfoque hacia la estadidad y hacia una visión de un gobierno de resultados, en el que haya menos regulaciones y legislación, y que se enfoque en culminar la agenda que hemos empezado en la capital federal”.

“Tranquilos, que lo vamos a anunciar y vamos a estar juntos en esa campaña”, subrayó.

Sin opinión sobre transacción con Metropistas

Por otra parte, la comisionada residente, quien hace un tiempo ha sido crítica de los procesos de privatización de servicios en el sector energético, afirmó que no está familiarizada con los detalles de la transacción, anunciada el martes, que cedió a Metropistas la operación de cuatro autopistas por los próximos 40 años. Metropistas –que ya administraba la PR-22 y la PR-5– ahora tendrá en sus manos la PR-20, la PR-52, la PR-53 y la PR-66.

La transacción entre la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la empresa subsidiaria de la española Abertis está valorada en $2,850 millones y permitirá saldar la deuda de la corporación pública.

“En el pasado, las alianzas público privadas en carreteras han funcionado, como ha funcionado la del aeropuerto (Luis Muñoz Marín). No he visto los términos y condiciones del contrato que se acaba de otorgar”, dijo González, quien ha propuesto que, a futuro, los procesos de privatización provean para que el gobierno seleccione a más de una empresa privada, con el objetivo de que se pueda ejecutar una transición en caso de que el licitador escogido se desempeñe por debajo de las expectativas.

González sí se expresó a favor de que, al saldarse la deuda de la ACT, se elimine el impuesto conocido como la crudita, aplicado a las importaciones de combustible, y que se concibió como mecanismo de repago para los bonos de la corporación pública. Los fondos generados por el cobro de la crudita, al presente, se destinan al Fondo General.