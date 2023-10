Washington D.C. - En un evento de campaña el lunes en Guaynabo, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, afirmó que el gobernador Pedro Pierluisi “tiró la toalla” en la defensa de la estadidad.

La comisionada utilizó la misma frase con la que el liderato del Partido Popular Democrático ha interpretado las expresiones del gobernador Pierluisi que –como demócratas del Congreso– reconocen que, debido a la fuerte oposición de los republicanos en esta sesión, no avanzará un proyecto de ley como el 2757.

La medida propone un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la soberanía en libre asociación, la independencia y la estadidad.

“Hay muchas diferencias entre nuestro gobernador y yo. La primera es que yo no tiro la toalla para defender la estadidad”, sostuvo González, quien es parte de la conferencia republicana de la Cámara de Representantes y anunció la semana pasada su intención de retar a Pierluisi –con quien hizo tándem en 2020– por la candidatura del Partido Nuevo Progresista (PNP) a la gobernación.

En su mensaje, que fue transmitido por radio, González dijo que ella, como otros comisionados, incluido Pierluisi, han adelantado la estadidad. Pero, aclaró que, como gobernadora, será quien logre ese objetivo. Además, en momentos en que se fue la luz en el evento, puso en duda que fuera una “casualidad”, y reveló que es un problema que vive frecuentemente en su casa de Carolina.

Pierluisi, por su parte, calificó como “falso” que hubiese disminuido su presión a favor de la estadidad. “Acabo de regresar de Washington, en donde me reuní con cuatro senadores federales. Ya he abordado a 20 senadores para reclamar que se presente y atienda un proyecto de ley que resuelva nuestro problema de estatus. Y seguiré en pie de lucha por la estadidad”, reaccionó el gobernador, en declaraciones escritas enviadas este martes a El Nuevo Día.

El gobernador ha reconocido el rechazo de la abrumadora mayoría de los republicanos de la Cámara baja al proyecto 2757 e indicado que continuará cabildeando a favor de una legislación similar y una audiencia pública en el Senado.

“Admito que, por ejemplo, en la Cámara, el proyecto 2757 se ve en los ojos de los republicanos como un proyecto demócrata y no hay mayor interés de moverlo en las filas republicanas, en el liderato republicano… Por eso, me he enfocado en el Senado”, señaló Pierluisi, a principios de septiembre, en entrevista con este medio.

En el Senado, dividido 51 a 49, ningún republicano ha estado dispuesto a auspiciar un proyecto proestadidad en los últimos años y el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, el demócrata Joe Manchin (Virginia Occidental), ha descartado avanzar alguna medida que proponga la admisión de un nuevo estado antes de que haya un referéndum nacional en Estados Unidos en torno a esa idea.

La legislación 2757 de la Cámara baja tiene 82 coauspiciadores, pero solo seis son republicanos, incluida la comisionada, quien no podría votar por la legislación si fuese a una votación final en el hemiciclo cameral.

Una medida similar a la 2757, que tenía el número 8393, fue aprobada en el pleno cameral bajo la mayoría demócrata. Pero, horas después, el entonces líder de la mayoría demócrata de la Cámara baja, Steny Hoyer (Maryland), advirtió que nada pasaría en esta sesión del Congreso debido a la fuerte oposición entre los republicanos a la estadidad.

Cuando anunció su precandidatura a comisionada residente en 2015, González afirmó que iba a crear una crisis a favor de la estadidad, “no solamente en la Cámara, en el Senado, en los foros federales, en la prensa, en todos los foros civiles y no descartamos acudir a los tribunales”.

En una entrevista reciente, la funcionaria exhortó al PNP, del que es vicepresidenta, a decidir pronto la convocatoria a un nuevo plebiscito criollo en la isla de cara a las elecciones de 2024.

Pierluisi no ha descartado utilizar la Ley 165 de 2020 para convocar a otro plebiscito local en la isla.

La comisionada dijo a El Nuevo Día que discute con miembros del Congreso “alternativas” al proyecto 2757, manteniendo los pilares de esa legislación: opciones no territoriales, ser vinculante para el gobierno federal e incluir las definiciones de la estadidad, la soberanía en libre asociación y la independencia.

Al hablar de su interés en la convocatoria a un plebiscito criollo, González afirmó hace unos días que el gobernador “tiene un mandato en ley para utilizar los recursos del Estado para promover la política pública de la estadidad, cosa que no se ha hecho”. Luego, comentó que se refería con esa expresión al gobierno de Puerto Rico.

Cuando anunció su precandidatura a gobernadora, la comisionada afirmó que, bajo este gobierno, “Puerto Rico va por mal camino”. El gobernador respondió diciendo que González “habla desde las gradas”, y dejó en claro que considera que la vicepresidenta del PNP no trabaja en equipo.