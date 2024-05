Jenniffer González presenta su plantilla para la Asamblea Legislativa

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

“Este es el mejor ejemplo de que nadie detiene el cambio. Mucha gente habla de cambios y de renovar la Legislatura, pero no lo hace y yo estoy aquí, de frente, proponiendo candidatos del sector de gobierno, empresarios, maestros … aquí hay un grupo bien variado de profesionales que pueden aportarle mucho a Puerto Rico”, afirmó González

Para la Cámara por Acumulación, González endosó a Tatiana Pérez Ramírez , Roberto Lefranc Fortuño, delegado congresional, David Figueroa y a Aponte Hernández. “No me respalda, pero aún así entiendo que es un legislador que su norte siempre ha sido la estadidad y lo ha hecho bien”, declaró González sobre el expresidente cameral.

Para el Senado por Acumulación, González le dio su respaldo a Marlene Maldonado, Ángel Antonio Toledo y a Rivera Schatz. Estos últimos dos no la apoyan en sus aspiraciones a la gobernación. “Reconozco su liderato y su valía…y aunque él no me respalde, yo lo respaldo a él”, expresó sobre el exlíder senatorial.