Jenniffer González cancelaría el potencial decreto contributivo a LUMA Energy si gana la gobernación

“ No puede ser que, para la gente, no haya oportunidades en el pago de su luz , pero, para la compañía que va a utilizar fondos federales para la construcción, se le exima del pago de contribuciones municipales para darle servicios a la gente”, prosiguió.

“Espero que no se apruebe y espero que el gobernador no solo diga en el aire, (sino) que dé una instrucción porque él es el gobernador, es el líder, se supone, que no está de acuerdo con esto. Pero si, aun así, la agencia (DDEC) decidiera aprobar, por encima de la instrucción del gobernador, créanme que, si el pueblo de Puerto Rico me da la oportunidad de convertirme en gobernadora, yo voy a denegar este decreto, yo voy a cancelar este decreto con retroactividad”, manifestó González.