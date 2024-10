Juan Dalmau y Jesús Manuel Ortiz tendrían un gobierno de “puertas abiertas” hacia la comunidad LGBTQ+

Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Tanto Dalmau como Ortiz expusieron sus propuestas durante un foro que organizó la organización Waves Ahead , al que no asistió la candidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista , Jenniffer González , y al que no fue invitado el aspirante de Proyecto Dignidad , Javier Jiménez .

Entre sus propuestas, Dalmau destacó la creación de la Defensoría de las Personas LGBTQ+, que estaría bajo la sombrilla del Departamento de Derechos Humanos, que también se propone establecer, de manera que “sea un vínculo indispensable con la política pública del gobierno, pero con autoridad también para impugnar cuando el gobierno no cumpla sus obligaciones; que haya responsabilidades” .

A juicio del candidato de la denominada Alianza de País, que conforma con el Movimiento Victoria Ciudadana , hay muchos protocolos, cuyo incumplimiento no tiene consecuencias. En ese sentido, destacó que será esencial proveer educación a los empleados gubernamentales para promover, en las agencias, sensibilidad a las necesidades de la comunidad LGBTQ+ . Particularmente, señaló que se enfocará en readiestrar a funcionarios que estén llamados a garantizar la salud y seguridad de la ciudadanía.

Uno de los presentes le preguntó al candidato del PPD sobre las actuaciones del pasado aspirante a la gobernación de su partido, Carlos “Charlie” Delgado , quien no se posicionó en favor de los derechos de la comunidad LGBTQ+.

“Uno evalúa a la gente por sus acciones, y a mí me tienen que evaluar por las mías. Yo he sido consistente en mis votos en la Asamblea Legislativa, en expresar mi posición cada vez que llega un proyecto a donde mí [...] Dentro de mi partido, que es uno de centro, hay personas que tienen algunas posiciones en unos temas y otras que son moderadas, pero yo no tengo duda que el PPD ha sido un partido que ha defendido los derechos de todos y todas, a través de su historia”, puntualizó.