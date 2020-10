La Federación de Maestros de Puerto Rico hizo un llamado a todos los educadores activos y jubilados a que no respalden en las elecciones a los candidatos a la gobernación que, a poco más de una semana del 3 de noviembre, no se han comprometido con apoyar un proyecto de ley que evitaría recortes en las pensiones de los retirados.

La organización magisterial, al igual que otros grupos sindicales, han cabildeado por apoyo para proyecto que crearía la Ley para un Retiro Digno, que este cuatrienio fue el proyecto de la Cámara 2434. Tres candidatos a la gobernación no se han comprometido con que apoyarían una medida similar de llegar a La Fortaleza: Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista (PNP); Carlos “Charlie” Delgado Altieri, del Partido Popular Democrático (PPD); y César Vázquez Muñiz, del Proyecto Dignidad.

No obstante, el llamado principal de la entidad fue desalentar los votos para los candidatos a los dos partidos mayoritarios, Pierluisi y Delgado Altieri.

“Hay dos candidatos, que son (de) los partidos que han administrado a este país, que llevaron al sistema de retiro a la debacle. Por eso es que hoy le estamos planteando que ningún maestro, ni activo ni jubilado, debe respaldar a esos candidatos si no se compromete a defender las pensiones”, sostuvo Pedro Pastrana, uno de los portavoces del Capítulo de Jubilados de la Federación de Maestros.

PUBLICIDAD

El proyecto 2434 establece una política pública de cero recortes a las pensiones de los jubilados y crea un Fideicomiso para la Administración Conjunta de los Sistemas de Retiro que asegure el pago de pensiones de servidores públicos.

Tres de los seis candidatos a la gobernación firmaron el compromiso para impulsar una política pública de cero recortes en las pensiones de los servidores públicos: Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Alexandra Lúgaro, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); y el candidato independiente, Eliezer Molina. (ELNUEVODIA.COM)

La presidenta de la organización magisterial, Mercedes Martínez, destacó que todos los candidatos a la gobernación recibieron copia de un documento mediante el cual se comprometerían a defender las pensiones. Asimismo, fueron invitados a participar de una serie de foros virtuales bautizados como “Diálogo por la educación”.

“Quien no está al lado de los jubilados que le han dejado más de 30 años al país y a la educación, quien no le da a la cara a los educadores, no merece gobernar el país”, sentenció Martínez.

La líder magisterial recordó que las propuestas contenidas en el plan de ajuste de deuda impulsado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) contempla un recorte de 8.5% en las pensiones, lo cual afectaría tanto a jubilados actuales como futuros.

Pastrana recordó que hay electores que ya comenzaron a votar mediante el voto adelantado o el voto por correo, por lo cual sostuvo que es más importante que nunca que los maestros tomen en cuenta quienes defenderán sus intereses.

“Estamos hablando de 300,000 personas, maestros jubilados y maestros activos que estarían viéndose afectadas y afectados de no aprobarse el proyecto 2434”, expresó, por su parte, la maestra Lourdes Torres Santos. “Nosotros en Puerto Rico tenemos que considerar que tenemos derecho a soñar una vida de tranquilidad. Nosotros no estamos aquí, nuestra vida no está diseñada para trabajar, trabajar, trabajar, trabajar, trabajar y rendirle ganancias a los grandes intereses. Nosotros tenemos que asegurar nuestra vida y las vidas de nuestras familias”, añadió.

PUBLICIDAD