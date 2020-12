Los proyectados nuevos presidentes en la Legislatura, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y José Luis Dalmau Santiago, anunciaron hoy que han acogido una petición del presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado Altieri, de comenzar una investigación sobre el proceso electoral, colocando particular atención en el manejo del voto por adelantado.

Según se indicó esta tarde en una conferencia de prensa, todas las minorías tendrían participación en el proceso y derecho a contratar, al menos, a un investigador. La intención de la pesquisa, en su primera etapa, incluiría levantar información que conduzca a posibles referidos a instituciones de ley y orden. Además, el proceso serviría para para enmendar el actual Código Electoral o preparar uno nuevo.

“Con la insatisfacción grande que hay con el proceso, mi compromiso con el pueblo de Puerto Rico es que hagamos una investigación conjunta de Cámara y Senado sobre todo el proceso electoral. Qué paso, y que de esa investigación surjan las nuevas ideas para, en consenso, tener enmiendas o una nueva ley electoral que ofrezca garantías”, dijo Dalmau Santiago, quien presidirá el Senado.

Hernández Montañez, quien perfila como presidente de la Cámara, aseguró que se va a tratar de un proceso “neutral”.

“Hay que recordar que habrá unos recursos limitados por la realidad fiscal. La comisión hará su investigación, los partidos podrán contratar (investigadores)… tenemos que comenzar en la casa”, dijo Hernández Montañez.

La creación de la nueva comisión conjunta sería concretada con la aprobación de una Resolución Concurrente. No se indicó inmediatamente cuando la legislación sería presentada.

El presidente del PPD y candidato derrotado a la gobernación, Delgado Altieri, insistió en que en el proceso electoral que está por culminarse hubo “visos de fraude”.

“Hay elementos que pueden señalar y llevar a concluir de que hay fraude. La investigación que se va a realizar nos dejará claro cuales fueron esos sucesos y si podemos clasificarlos como fraude”, dijo a la prensa.

¿Le robaron las elecciones?, se le preguntó.

“Hubo manipulación de los procesos electorales, muy especialmente en el voto por correo”, respondió el también saliente alcalde de Isabela.

Atención al voto por correo

El corazón de las denuncias del PPD y de otros partidos, con la excepción del Partido Nuevo Progresista (PNP), sobre el presunto efecto del nuevo Código Electoral aprobado este año, gira en torno a cómo se manejó el voto por adelantado, particularmente el voto por correo, recordó el comisionado electoral del PPD, Gerardo Cruz.

Según cifras de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), alrededor de 54,000 electores solicitaron el voto por correo, alternativa que fue ampliada a más personas con la nueva ley electoral.

Cruz ofreció varios ejemplos de presuntas irregularidades.

“El voto por correo permitió en Puerto Rico que una persona que solicitara el voto pudiera pedir que la papeleta fuera enviada a una dirección que no fuera la residencial. Las irregularidades que hemos detectado al día de hoy son: un elector podía solicitar que la papeleta fuera enviada tal dirección, y no donde estuvo inscrito toda la vida”, dijo Cruz.

El funcionario mencionó el ejemplo de Culebra, donde se encontró que cuatro electores solicitaron que sus papeletas fueran enviadas, no a sus casas, sino al mismo apartado postal sin ellos ser parte del mismo núcleo familiar.

Una situación similar ocurrió en Luquillo y es examinada hace más de dos meses por las autoridades locales y federales: las papeletas por correo de dos electoras, una de estas fallecida y la otra su sobrina, llegaron a la dirección del comisionado electoral del PNP en Luquillo.

En el caso de Culebra, Cruz señaló que se encontraron entre ocho y nueve electores que ejercieron su derecho al voto estando registrado para votar en otra jurisdicción fuera del país.

“Son dos casos de cómo el liderato electoral del PNP hizo gestiones específicas para que ese voto por correo se tramitara a direcciones particulares donde era prácticamente imposible que los electores recogieran las papeletas”, dijo Cruz, quien le achacó las irregularidades en Culebra a la comisionada electoral del PNP en dicho municipio.

Cruz recordó que el texto del Código Electoral impide que se le pueda interrogar o cuestionar a un elector la información que presente al solicitar el voto por adelantado. Aunque la ley sí faculta a la CEE a descalificar a un elector que esté registrado para votar en otra jurisdicción, Cruz aseguró que la institución no descalificó un solo elector de ese tipo.

La premisa del PPD es que estos escenarios se repitieron por toda la isla, y Cruz aseguró que, sin contar con el voto por adelantado, Delgado Altieri hubiera ganado la contienda frente a Pedro Pierluisi. Preguntado si hay manera de invalidar el resultado electoral, Cruz respondió que es prácticamente imposible, pues la CEE optó por mezclar el voto por adelantado a domicilio con el voto por correo, lo que impide segregar votos inválidos.

“Lo que ocurrió en estos municipios ocurrió en los 78 municipios de Puerto Rico. Eso nos lleva a violaciones al Código Electoral y violaciones al reglamento”, dijo Delgado Altieri. “Por medio de ese voto por correo el PNP pudo trastocar la democracia y afectar el proceso electoral en Puerto Rico”.

Delgado Altieri aclaró que él “acepta” el resultado de la elección, aunque dijo no estar satisfecho.

“Se necesita tener un código confiable, como el que teníamos antes de este código”, dijo. “A mi juicio no hay satisfacción con los resultados. No la hay en los partidos políticos, excepto el PNP. No la hay en el país, hay muchas dudas y con la evidencia que se levanta y arropa cada precinto en todo el país nos da una gran insatisfacción”.