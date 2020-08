Jorge Emmanuel Báez Pagán tiene ante si un reto probablemente nunca enfrentado por candidato alguno del Partido Nuevo Progresista (PNP): convencer a la comunidad LBGTTIQ que la colectividad, conocida por sus posturas conservadoras y en ocasiones antagónicas con este sector, es una alternativa en las elecciones generales.

Pero también tiene otros obstáculos que superar. Por ejemplo, no ser considerado simplemente como el primer candidato abiertamente gay por el PNP. A esos fines tiene preparada una agenda dirigida a los estudiantes de educación especial, el fortalecimiento de los esfuerzos de reciclaje y las madres solteras.

Y también necesita levantar ciertas relaciones políticas como es el caso del alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Báez Pagán favoreció en la primaria por la alcaldía de Guaynabo a Edward O’Neill.

El PNP, estando en el poder, no aprobó este cuatrienio la ley que prohibía las terapias de conversión al tiempo que legisló un Código Civil, que, según expertos, limita ciertos derechos de la comunidad LBGTTIQ como el matrimonio y los cambios de sexo en el certificado de nacimiento. Miembros del partido se oponen tenazmente a la educación con perspectiva de géner y, gasta hace unos días fue presidido por Thomas Rivera Schatz, quien llegó a hablar de familias “torcidas” al referirse a núcleos familiares que se apartan de lo que él considera tradicional.

“Con mi candidatura abro la puerta a que seamos más inclusivos… mi candidatura está basada en eso”, dijo Báez Pagán en una entrevista reciente con El Nuevo Día. El joven de 34 años, vecino del sector Cantagallo, en Guaynabo y criado en una familia fervorosamente penepé, dijo que no divulgó su orientación sexual durante la campaña primarista en que llegó sexto como Representante por Acumulación y que ese aspecto de su vida simplemente “salió”.

Báez Pagán no es nuevo dentro de las lides del PNP. Colaboró en campañas de líderes de La Palma como Luis Fortuño, Norma Burgos, Carmelo Ríos, Jorge Navarro y Pedro Pierluisi y ha trabajado tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Producto 100% de la escuela pública, cuenta con un bachillerato en Educación Secundaria de la Universidad Interamericana y una Maestría en Gerencia y Liderato Legislativo.

Preguntado si figuras como Rivera Schatz, la representante María Milagros Charbonier -a quien superó en la primaria- y la senadora Nayda Venegas Brown tienen cabida en el PNP que él quiere reformar, reveló que Venegas Brown lo apoyó en su candidatura. Tanto ella como Rivera Schatz y Charbonier son conocidos por sus posturas conservadoras.

“El PNP ahora tiene que hacer ese balance entre el sector conservador del PNP y el sector que se está levantado en el PNP. Debemos ser más inclusivos y analizar nuestra plataforma de gobierno”, dijo. “Yo quiero terminar con ese tabú en el PNP y si lucho por la estadidad, vamos a luchar por los derechos de todos los puertorriqueños y que ellos se sientan identificados de que en el PNP hay cabida para todos. Mi candidatura rompe con todos esos esquemas”.

Báez Pagán indicó que buscará tener cabida dentro del comité de plataforma de gobierno del PNP y cuando se le pidió algún ejemplo de una propuesta que quiere incluir, se refirió a la comunidad trangénero.

“Es un sector marginado dentro de la misma comunidad… quiero ayudar a las personas trans defender sus derechos. Me han hecho acercamientos y tengo muchas personas trasns que me el domingo me confiaron su voto. Si ellos confiaron en mí, ahora me corresponde responderles”.

Otras propuestas

El primer tema de prioridad para Báez Pagán son los estudiantes de educación especial, por lo que dijo que tiene varias medidas listas para radicar si es favorecido en las elecciones de noviembre. Por ejemplo, le preocupa la falta de seguimiento del gobierno sobre los jóvenes de educación especial que ya superan los 21 años.

“Me comprometo a ser una mano amiga para nuestros estudiantes de educación especial que se les provean las herramientas necesarias para estos estudiantes”, dijo el candidato, quien laboró durante el pasado año escolar como maestro de educación especial en la escuela Abraham Lincoln, en San Juan.

“Con esto de la pandemia el estudiante de educación especial es el más afectado”, contó al revelar cómo pudo notar las reservas de ciertos padres a utilizar la tecnología para intentar continuar la educación de sus hijos de manera remota.

Báez Pagán no opinó sobre las bondades o defectos del proyecto de la nueva Ley de Educación Especial. La medida fue vetada por la gobernadora Wanda Vázquez. Sí dijo que quiere “mejorar” la legislación vigente.

También quiere promover el reciclaje en las escuelas públicas, legislar a favor de las madres solteras y promover el empresarismo entre los jóvenes.

La familia O’Neill

Báez Pagán favoreció la candidatura de O’Neill, quien retó al alcalde Ángel Pérez en la primaria. También favoreció a O’Neill Nitza Morán, quien llegó segunda en la primaria entre los Senadores por San Juan.

“Conozco a la familia O’Neill desde pequeño y en agradecimiento y lealtad… era de conocimiento”, dijo al referirse a su apoyo a uno de los hijos del exalcalde Héctor O’Neill, quien todavía enfrenta cargos criminales por hostigamiento sexual. Otro hijo de O’Neill, Héctor “El Cano” O’Neill fue encontrado culpable a nivel federal por hostigamiento sexual.

“En cuanto al caso que tiene el pasado alcalde, eso se está ventilando judicialmente y le corresponde defender su caso”, dijo Báez Pagán, quien fue presidente de la juventud penepé en Guaynabo.

Báez Pagán dijo que quiere reunirse pronto como Pérez porque “en mi va a tener un aliado”.