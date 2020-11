La candidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro, urgió esta tarde a los electores a permanecer en las filas de votación y ejercer su derecho al voto, luego de que se reportaran largos periodos de espera a través de la isla durante el día de elecciones generales, así como denuncias de irregularidades, particularmente con las máquinas de lectura de las papeletas.

“Hay muchas filas en los colegios de votación, nos informan de diferentes situaciones”, sostuvo Lúgaro. El Nuevo Día supo que alrededor de las 2:30 de la tarde se convocó a los comisionados de las cinco colectividades en la contienda electoral de hoy para una reunión de emergencia, debido a señalamientos sobre el funcionamiento de las máquinas de escrutinio electrónico.

A partir de denuncias recibidas por el MVC, Lúgaro también exhortó a los electores a exigir que en los colegios electorales cumplan con garantizar el derecho al voto de la ciudadanía.

“Si llega a una escuela y está inscrito para votar, está activo y le dicen que no aparece en las listas, usted tiene un derecho a que lo añadan a mano, no se vaya del colegio sin votar, exija que lo añadan a mano para que ejerza su derecho", sostuvo la candidata a la gobernación. Asimismo, el MVC creó un enlace en el que las personas pueden reportar las irregularidades que haya observado o experimentado.

PUBLICIDAD

“Si llega a una escuela y ve que la máquina no está funcionando adecuadamente, que no está registrando las papeletas, si ve un comportamiento de algún funcionario que no es un comportamiento dentro de los parámetros de la ley o no va conforme a los procesos, le estamos colocando en esta misma publicación un enlace donde puede reportar las indecencias de los colegios”, apuntó Lúgaro.

La licenciada emitió esta mañana su voto en la Escuela Abraham Lincoln en el Viejo San Juan, pero al momento de introducir su voto en la máquina de escrutinio, un funcionario le informó que la máquina no estaba leyendo la papeleta estatal, porque lo que se estaban introduciendo en una caja para un conteo posterior a mano en la CEE.

“La fila era increíble, las personas bordeaban la escuela, pero en lugar de estar decepcionados o molestos, se sentía una gran energía en ese espacio, se sentía la esperanza de la gente que sabe que somos muchos los que estamos saliendo a votar, aun en medio de una pandemia, porque reconocemos la importancia de estar ahí, de que esta oportunidad que se nos está dando hoy de sustituir un gobierno incompetente y corrupto por un gobierno honesto, es una oportunidad que se nos da cada cuatro años”, subrayó la candidata al animar a los electores a esperar por su turno para votar.