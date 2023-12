Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

A un mes de ser suspendido de sus funciones por parte de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), Luis Irizarry Pabón anunció la radicación de su candidatura a la reelección para la alcaldía de Ponce por el Partido Popular Democrático (PPD).

Irizarry Pabón compartió su decisión de correr para un segundo término durante un evento político realizado en las instalaciones del Parque Enrique González, ubicado en el barrio Playa de la Ciudad Señorial, flanqueado por senadores, representantes, empleados municipales y seguidores que llegaron al lugar para brindarle su respaldo.

Tras señalar que su intención fue consultada con Dios, con su esposa Miyady Velázquez y sus hijos, el suspendido alcalde confesó que “tengo coraje, porque yo he venido aquí, primero, porque Dios me dijo que estuviera al frente de mi ciudad y a él no le puedo fallar”.

“Esto ha sido como una película, pero el protagonista soy yo, donde a veces uno piensa que esto pasa solamente en las películas, pero en su momento, este que está aquí respeta la ley, respeta los procesos, pero también hay que exigir que me respeten”, dijo a sus huestes durante el anuncio.

“Hace tres días tuve un sueño donde Dios me dice que no me quite. La tranquilidad para mi familia y para mí, es valiosa, pero yo obedezco a un padre y hasta que él me diga que tengo que abandonar este barco, no lo voy a abandonar”, recalcó.

En cuanto al aval del PPD sobre su decisión de volver a postularse en medio de un proceso judicial por presuntamente solicitar dinero a empleados de confianza para pagar un préstamo personal que utilizó en su campaña electoral de 2020, Irizarry Pabón mencionó que “nada impide a que este alcalde radique”.

“El reglamento es claro, solamente si tengo una convicción y eso no ha pasado y no va a pasar. Jamás y nunca (se desafiliará del PPD), siempre he sido popular”, expuso.

Entre los legisladores presentes estaban los representantes José Rivera Madera y Domingo Torres García, además de los senadores Ramoncito Ruiz Nieves y Marially González. También participó el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández.

Sin embargo, el representante Ángel “Tito” Fourquet de quien se dice retará al incumbente, no llegó al anuncio de Irizarry Pabón. Tampoco estuvo la alcaldesa interina Marlese Sifre. “Eso no significa que el partido no me está apoyando”, expresó.

Visiblemente más delgado, el suspendido alcalde admitió que, “sí, he dejado de comer, estoy caminando, estoy haciendo ejercicio, me puse los tenis porque hay mucho que caminar y seguir caminando por la ciudad de Ponce”.

Agregó que “yo sufro por mi familia. Esto ha afectado grandemente a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos” y adelantó que “luego que terminen los procesos les voy a contar a ustedes toda la injusticia que se han cometido conmigo, violándome derechos que tengo como cualquier ciudadano”.

Sobre el proceso de vista preliminar pautado para el 23 y 24 de enero, en el Tribunal de Ponce, comentó que “la gran mayoría de las declaraciones juradas son prácticamente a favor del alcalde. Solamente han cogido cinco que son en contra, tres que son casi trillizos hermanos y dos personas que los están utilizando. Los demás es exculpatorio”.

Finalmente, desmintió que no pueda tener contacto con empleados municipales mientras se dilucida el caso.

“Eso es falso, ayer mismo tuve una conversación con mis abogados. No tienen que tener miedo, yo no tengo la peste, lo único que no puede hacer el alcalde es dar instrucciones al municipio”, apuntó.