“Estamos bien”. Con esa referencia a uno de los mayores éxitos del trapero Bad Bunny, el candidato a alcalde de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal Albelo, agradeció el apoyo que recibió anoche del exponente de música urbana.

En un escueto mensaje publicado casi al finalizar un debate televisivo entre los candidatos a la alcaldía de San Juan, el artista de nombre Benito Antonio Martínez Ocasio escribió en su cuenta de Twitter “San Juan pega con Manuel Natal”. Este mensaje tuvo una gran repercusión en las redes sociales.

“Con el apoyo de la juventud de nuestro país como @sanbenito (Bad Bunny), solo podemos concluir que ‘estamos bien’ de camino al 3 de noviembre. ¡Gracias por las palabras Benito, vamos a ‘romperla’ en estas elecciones! #EstamosBien #HagamosHistoria”, indicó Natal en un mensaje publicado en Twitter.

Este no fue el único mensaje del candidato por el MVC, pues en su cuenta de Facebook publicó otro mensaje que comienza con la lírica de la canción “Compositor del Año” cantada por Bad Bunny, para luego alterar la letra: “De niño, monaguillo, de grande, trapero, lleva a Puerto Rico por el mundo entero… gracias por poner siempre ‘adelante’ a San Juan, sabes que siempre puedes contar con Manuel Natal”.

“Evidentemente no tengo los talentos del compositor del año, pero sí cuento con su apoyo de cara al 3 de noviembre. ¡Muy agradecido, Benito!”, escribió el representante independiente.

Anuncia quién sería la vicealcaldesa

Como parte de su campaña para dirigir las riendas de la ciudad capital, Natal anunció hoy que la abogada Tamara Sosa Pascual sería la vicealcaldesa de San Juan de ganar las elecciones. Sosa Pascual, con más de 20 años de experiencia en la práctica legal, con especialidad en negociaciones colectivas y derecho marítimo internacional, actualmente forma parte de la Asamblea Municipal sanjuanera.

Natal aspira a la alcaldía de San Juan contra el candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP), Miguel Romero; del Partido Popular Democrático (PPD), Rossana López; del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González; y por el Proyecto Dignidad, Nelson Rosario.

Ante el apoyo de Bad Bunny hacia Natal, la candidata a la alcaldía de San Juan por el PPD indicó que todo el mundo tenía derecho a apoyar a cualquiera, pero argumentó que Natal no tenía la experiencia necesaria para dirigir los destinos de la capital de Puerto Rico.

“Cada cual tiene derecho a endosar a quien quiera. Pero, aquí el pueblo sanjuanero lo que está buscando es una persona que tenga experiencia, que no tenga señalamientos. Que ya tenga resultados positivos y no haya tenido una experiencia mala como la hemos tenido con el senador Romero y sin experiencia como no tiene Natal”, señaló en una entrevista radial (Radio Isla - 1320 AM).