El exalcalde de Lajas Marcos “Turin” Irizarry prevaleció este domingo como presidente municipal de Lajas del Partido Popular Democrático (PPD), como parte de la elección especial que llevó a cabo la colectividad política para escoger a los líderes en cuatro municipios, que incluyeron, además del ayuntamiento del sur, a Moca, Patillas y Canóvanas.

Irizarry fue alcalde por primera vez en 1997 y estuvo regentando Lajas por tres términos hasta que en 2008 perdió frente al entonces candidato novoprogresista Leo Cotte. Regresó en las elecciones de 2012 y prevaleció, pero fue derrotado en los comicios de 2020 por el candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jayson “Jay” Martínez.

Como presidente de la Pava en Canóvanas ganó Radiziel Alicea Castillo; en Patillas, Reinaldo Rivera Ortiz; y en Moca, Efraín Barreto.

Irizarry era retado por Jorge Echevarría Morales, quien es nuevo en el terreno político.

El caso de Irizarry contrasta con el del exalcalde de Patillas, Norberto Soto Figueroa, quien perdió la poltrona municipal en las elecciones de 2020. Ahora, en esta elección especial del PPD, intentó volver a hacerse cargo de Patillas, pero no prevaleció ante Reinaldo Rivera Ortiz. Soto Figueroa fue alcalde de Patillas por dos términos, 2012 y 2016.

El secretario general del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, indicó que los vencedores no necesariamente serán los candidatos a las alcaldías en las elecciones de 2024. Explicó que los participantes de la elección especial firmaron un compromiso que los obliga a apoyar a los ganadores y no retarlos, pero aclaró que ese acuerdo no impide que cualquier otra persona que se interese en encabezar el municipio -y que no haya participado en la elección especial-, presente su aspiración en el tiempo fijado por el Código Electoral: del 1 al 30 de diciembre.

“Eso se sabrá más adelante”, afirmó Cruz.

Al cierre de esta edición, aunque no se proveyeron las cifras finales de las cuatro votaciones especiales, el secretario general del PPD aseguró que no habrá recuento porque ninguna de las contiendas se definió por una ventaja menor de 100 votos.

“Todas están por encima de los 100 votos o el .05%”, apuntó.

Las elecciones especiales son parte de la reorganización del PPD que aún no finaliza, pese a que el reglamento de la colectividad requiere que se complete en los primeros dos años del cuatrienio. Estas cuatro contiendas fueron abiertas para la presentación de candidatuas en febrero de este año, pero no se fijó la fecha de celebrar la primaria. No fue hasta julio de este año que el presidente actual del PPD, Jesús Manuel Ortiz, le puso fecha.