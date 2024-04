“Mis valores no se venden”: Jenniffer González alega que recibió “acercamientos” para abandonar la contienda primarista

“Mis valores no se venden, ni mis principios. Quizás eso le funcionaba con otros candidatos. Quizás eso les funcionaba con candidatos a los que le ofrecieron pagarles campaña o que cambiaran su postura, pero conmigo no y es el pueblo que va a decir eso”, enfatizó.

“Yo estoy aquí, yo acepté el reto, yo radiqué una candidatura y va a ser el pueblo novoprogresista el próximo 2 de junio quien va a decir quién debe ser el gobernador de Puerto Rico y yo estoy bien tranquila. Yo lo veo en la calle, yo lo recibo en la gente, así que no me preocupa”, sostuvo.

“Esa decisión (sobre el futuro de mi candidatura) no la va a tomar quien tenga el dinero, sino quien tenga los votos”, mencionó González Colón, quien dijo, a preguntas de este medio, que los acercamientos recibidos provinieron de “gente que no me quería”.

Cero negociaciones

“Negociaciones cero. No voy a negociar nada. Claro que no. Yo he dicho desde el día uno que la portavoz de mi campaña soy yo. Así que aquí estoy, aquí me ven presentando propuestas todas las semanas y ya quedan 53 días de campaña. Así que esto está bien cercano para que el pueblo de Puerto Rico toma la decisión”, manifestó.