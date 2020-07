El precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) Pedro Pierluisi, arremetió esta tarde contra la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, luego de que la primera mandataria advirtió que si los ciudadanos no cumplían con las medidas de seguridad para contener la propagación del COVID-19, tendría que establecer medidas más estrictas.

De acuerdo con el también ex comisionado residente, el gobierno debió enfocarse en el manejo de los datos y el rastreo de contactos para manejar un posible repunte de casos del virus.

“En vez de regañar, amenazar y echar culpas, se debió hacer rastreo a tiempo, dar estadísticas confiables y proveer orientación constructiva, para tener la data y actuar adecuadamente”, señaló Pierluisi a través de su cuenta de Twitter.

Más temprano, Vázquez Garced exhortó a los jóvenes, comerciantes y turistas a que siguieran las procolos de seguridad dispuestos por orden ejecutiva, como lo son el uso de mascarilla y el distanciamiento social. Asimismo, amenazó con cerrar los establecimientos que incumplan con las disposiciones.

PUBLICIDAD

“De ser necesario tomar unas medidas más rigurosas durante esta orden ejecutiva, no les quepa duda de que las voy a tomar. Yo lo expresé en las dos veces anteriores en que me dirigí a ustedes. Si el pueblo coopera, continuamos la apertura. Si el pueblo no coopera, tendremos que regresar a tomar unas medidas más rigurosas. No voy a poner en riesgo la salud y la vida de nuestro pueblo”, sostuvo la primera mandataria a través de una transmisión en vivo por su página de Facebook.

La gobernadora se reúne hoy desde las 2:00 p.m. con el “task force” médico de coronavirus para evaluar las posibles medidas que ayuden a controlar los contagios en la isla.

Según los últimos datos del Departamento de Salud, hasta hoy los casos positivos confirmados ascienden a 2,811, a la vez que los contagios probables se colocaron en 7,199. La cifra de muertes asociadas a la enfermedad permanece en 167.