Aunque Miguel Romero y el Partido Nuevo Progresista (PNP) ya han proclamado la victoria en la contienda por la alcaldía de San Juan, el comisionado electoral de Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, recordó que todavía las gerentes de la Junta Administrativa de Voto Ausente y por Adelantado (JAVAA) tienen la encomienda de presentar un informe sobre los hallazgos producto de una investigación sobre el descuadre de papeletas.

No obstante, Valentín reconoció que independientemente del resultado de la investigación, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, tiene la facultad, por si solo si los comisionados electorales no se ponen de acuerdo, de firmar la certificación final de ganador a favor de Romero. De darse ese escenario, Valentín se reservó el derecho de apelar esa posible decisión ante un tribunal.

Según Valentín, la deficiencia de papeletas al comparar con las solicitudes de voto por adelantado es de 6,765, siendo el número mayor el del Precinto 1 con 3,130. Este fenómeno se repitió en los Precintos 2, 3 y 5, también en San Juan.

En el escrutinio general, luego de contabilizados 535 colegios de un total de 547, se refleja una ventaja de Romero de 3,186 votos sobre el candidato de Victoria Ciudadana, Manuel Natal.

Actualmente, las gerentes de JAVAA intentan reconciliar el total de solicitud de votos por adelantado con el número de papeletas recibidas de ese tipo.

“Tienen que darnos un informe y entiendo que hoy eso se debe estar terminando en los primeros tres precintos. Según nos comentan, hay discrepancias entre las gerentes”, dijo Valentín.

Cuando se le preguntó si Victoria Ciudadana impugnaría en los tribunales una certificación final a favor de Romero, Valentín fue cuidadoso.

“No descartaría nada y tampoco me aventuraría a decir. Lo que el proceso amerita es que no haya una discrepancia. No puede haber discrepancia. Si aun así ocurre cuando nos presenten el informe, finalmente le tocará al presidente decidir. Yo no podría validar que haya más papeletas que electores y pediría que se haga una auditoría”, sostuvo Valentín al recordar que no firmaría una certificación de ganador a favor de Romero.

El comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, ha asumido una postura similar. En cambio, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo Cruz, ha dejado entrever que firmaría la certificación a favor de Romero.

“Esto es como una auditoría bancaria. No puedo cerrar una cuenta sin saber de dónde salió el dinero”, dijo Valentín.

¿Por qué no se ha llegado al 100%?

La página de Internet de la CEE refleja que se ha contabilizado el 97.81% de los 547 colegios de San Juan. Restan por entrarse al sistema cifras de 12 colegios.

Valentín aclaró que todavía falta por que se consoliden actas del Precinto 1, específicamente de la unidad de voto por adelantado, categoría precinto, al igual que voto añadido a mano.

Aclaró también que hay una serie de colegios que se quedan “abiertos”, pero podrían terminar en cero, como uno habilitado para recibir votos por correo que, aunque tengan el matasellos del 3 de noviembre o antes, por alguna razón no han llegado a la CEE.