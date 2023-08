En momentos en que pesa sobre él la posibilidad de una sanción, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, apostó este martes al diálogo como mecanismo para atender la división que ha generado en el Partido Popular Democrático (PPD) la aprobación del proyecto de su autoría sobre las enmiendas al Código Electoral 2020.

Sin embargo, al defender su proceder, Hernández Montañez argumentó que el presidente del PPD, el también representante Jesús Manuel Ortiz, conocía que el asunto se atendería al inicio de la nueva sesión por decisión del caucus.

Subrayó que nadie en el partido ha cuestionado el contenido del Proyecto de la Cámara 1822, sino su aprobación sin la intervención de Ortiz y que haya sido un día después que el secretario general de la colectividad, Gerardo “Toñito”Cruz, desautorizó que se negociaran o discutieran cambios al Código Electoral a espaldas del líder de la Pava.

“No he escuchado un solo popular que haga un planteamiento de que lo que se plasmó en ese proyecto lacera o afecta al Partido Popular. Ahora, sí he escuchado a los del junte demoniaco del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), que están en contra de la medida, pues, porque lo que ellos reclamaron no está en el proyecto”, señaló Hernández Montañez.

PUBLICIDAD

Planteó que fue durante un caucus de la delegación popular en la Cámara, el 11 de agosto, que se determinó que los cambios al Código Electoral 2020 se atenderían el primer día de sesión. “Yo prefiero agotar los remedios de asuntos políticos dentro de la institución del Partido Popular. Mi institución, la que yo dirijo, se reúne en el caucus del Partido Popular, y ese caucus tomó una determinación de acción y se votó”, afirmó el líder cameral.

Hernández Montañez dijo que, desde ese caucus del 11 de agosto, en el que participó Ortiz, no conversa con el presidente de la Pava. “Continuamos esperanzados en que el diálogo se realice. Ya tenemos una medida, un vehículo para poder hacer ajustes. La medida que se aprobó es literalmente la medida que propuso el compañero Jesús Manuel Ortiz, excepto los reclamos del Movimiento Victoria Ciudadana y el PIP”, expuso.

La Conferencia Legislativa del PPD, cuyo presidente es Ortiz e integra a los miembros de las delegaciones populares en ambas cámaras, se reúne este sábado.

Abordado sobre la supuesta alianza con el PNP, de la que se dice se valió para lograr la aprobación de la medida, Hernández Montañez respondió: “Tengo que buscar dónde están los votos”.

Añadió que, a tales efectos, se reunió con el portavoz del PNP, Carlos “Johnny” Méndez. “Tenemos un sistema republicano de gobierno… y hay que conseguir también los votos y el respaldo del gobernador. Ya, por lo menos, tenemos un vehículo. Esperamos, ahora, que ese diálogo continúe en el Senado”, insistió.

PUBLICIDAD

Otro que apostó al diálogo fue el presidente del Senado, José Luis Dalmau, quien, al momento de la conversación, desconocía el contenido del proyecto 1822. “Hay una separación de lo que es la intención legislativa al presentar un proyecto y la decisión de una colectividad de velar por sus intereses electorales”, sostuvo el legislador.

De forma similar se expresó el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, quien se hizo disponible a servir como mediador en la controversia. “La sanción es siempre el último recurso, el diálogo debe ser la constante… Esto no se trata ni de ‘Tatito’ ni de Jesús Manuel, se trata del partido y del país”, expresó.

El también alcalde de Villalba opinó que no se pueden negociar unas enmiendas al Código Electoral sin que esté en la mesa el gobernador Pedro Pierluisi y su equipo de trabajo, y comentó que las decisiones de la Junta de Gobierno del PPD no pueden “menoscabar el deber que tiene un legislador”. En enfatizó en que “la forma de gobernar este país cambió, hay que hacerlo mediante el diálogo”.

Tras la aprobación de la medida –con el apoyo de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) y 14 representantes populares-, Ortiz anticipó sanciones contra Hernández Montañez y los demás miembros de la colectividad que avalaron el proyecto.

Además del presidente cameral, votaron a favor del proyecto los populares Domingo Torres García, Deborah Soto Arroyo, Edgardo Feliciano Sánchez, Jorge Rivera Segarra, Ángel Matos García, Luis R. Ortiz Lugo, José “Conny” Varela , Joel Sánchez Ayala, Jesús Hernández Arroyo, Gretchen Hau, Ángel Fourquet, Jesús Santa y Lydia Méndez Silva.

PUBLICIDAD

Las reprimendas podrían ir desde una amonestación escrita o verbal, el despojo de posiciones de liderato dentro del PPD y hasta la expulsión de la colectividad, advirtió este martes Cruz, secretario general del PPD, y quien dijo que las medidas disciplinarias se podrían concretar esta semana.

“Ahora falta tomar la decisión de cuál se va a imponer”, dijo el político en entrevista telefónica con este medio.

Las expresiones de Hernández Montañez se dieron durante la inauguración de la restauración del área de La Rotonda, en el Capitolio, donde se conserva la Constitución de Puerto Rico. En la actividad, participaron pasados presidentes legislativos, así como la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, y el monseñor Roberto González Nieves, entre otras figuras.

Hernández Montañez aprovechó su mensaje para, indirectamente, aludir a la controversia alrededor de su figura. “La protección más importante no es solamente la infraestructura. Los hombres y mujeres de Puerto Rico, no solamente los electos, que quieren proteger nuestra Constitución, la tienen que proteger con acción. La tienen que proteger demostrando que, en los momentos de separación de poderes, no puede haber una institución por encima de la democracia”, expresó durante su alocución.

Agregó que “la Constitución no dice en ningún momento que los legisladores van a ser sello de goma de un partido. Dice que van a adelantar las causas de los puertorriqueños que votaron y en este gobierno lo más sagrado es que los electores se levantaron y eligieron un gobierno balanceado de hombres y mujeres de muchos partidos”.

Los trabajos incluyeron la limpieza, estabilización y replicación de todos los elementos del proyecto, como la restauración de concreto laminado, de mármoles y terracota, y la impermeabilización de galerías interiores y exteriores de la base del domo. De igual forma, se llevaron a cabo mejoras de iluminación e implementación de un sistema de control de humedad relativa. El Capitolio se inauguró en 1929.