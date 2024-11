Ramón Cantero Frau revela que votará por Juan Dalmau por la gobernación

“La situación actual requiere que nos unamos para mejorar a Puerto Rico, indistintamente de nuestras creencias ideológicas. Si Puerto Rico está mejor, serán más claras las alternativas y podremos perseguirlas con la pasión y convicción que nos caracteriza. Para aquellos que se preocupan por el tema económico, he estudiado la plataforma de Patria Nueva y, aunque no estoy de acuerdo 100% con todo lo que plantea, no me preocupa. Lean bien: la plataforma no representa un riesgo para Puerto Rico”, añadió el empresario.