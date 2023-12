Nota del editor: no te pierdas ni un detalle de cara a las elecciones del 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado.

---

La abogada laboral Rosa Seguí Cordero, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), anunció este miércoles que volverá a aspirar para senadora por el distrito de San Juan en las elecciones de 2024, buscando aumentar la presencia de su colectividad en la Asamblea Legislativa.

“Voy a aspirar al Senado por el distrito 1, que incluye a los municipios de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas. La mayoría de las personas está buscando algo distinto y personas que, de verdad, les respondan”, dijo Seguí Cordero, en entrevista con El Nuevo Día, en la Librería La Esquina, en Río Piedras, previo a oficializar sus intenciones.

El anuncio oficial se concretó hoy, a las 11:00 a.m., en Pública Espacio, en Santurce. La actual asesora legislativa del senador por acumulación Rafael Bernabe Riefkohl se postuló para el mismo escaño en las elecciones de 2020, en las que obtuvo el tercer lugar, con 35,739 votos.

“Creo que la ejecutoria del 2020 fue muy buena en la medida en que se logró esa posición histórica, porque fue desde un partido emergente y una mujer que era su primera vez corriendo. Al Senado por distrito, pueden entrar dos posiciones y esas fueron ocupadas por el incumbente Henry Neumann (quien se retiró en 2022 y fue sustituido por Juan Oscar Morales) y Nitza Morán (ambos del Partido Nuevo Progresista, PNP). Yo fui la tercera”, indicó Seguí Cordero, quien, incluso, sobrepasó los números de los candidatos del Partido Popular Democrático (PPD).

La abogada, de 44 años, insistió en que la experiencia como asesora le ha permitido presenciar el quehacer legislativo desde el hemiciclo y cabildear por medidas, como el aumento del salario mínimo, la reforma universitaria y el seguro de salud universal.

Seguí Cordero indicó a El Nuevo Día que su propuesta principal, de ser electa, irá dirigida a trabajar en conjunto por un “programa económico coherente” para Puerto Rico. “Las corporaciones que vengan a hacer negocios en Puerto Rico tienen que servir al país, buscar cuáles son esas necesidades, que son muchas, como por ejemplo la seguridad alimentaria”, declaró.

La también activista feminista indicó que defenderá los derechos de las mujeres, personas gestantes y comunidad LGBTQ+ frente a las amenazas contra los derechos reproductivos, y se opondrá a legislaciones para limitar el acceso al aborto, como ya lo ha hecho, aseguró, con las presentadas en lo que va del cuatrienio.

En sus 20 años de experiencia como abogada, compartió que ha defendido a empleados y uniones frente a medidas de austeridad, como la ola de los despidos de la Ley 7 en 2011. Agregó que buscará presentar legislación para garantizar la protección de la clase trabajadora y los recursos ambientales.

En las elecciones de 2016, Seguí Cordero fue abogada del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), cuando Bernabe Riefkohl aspiró a la gobernación.

“En la medida en que las crisis se acrecientan –la de salud, la ambiental, la de la falta de empleos adecuados, la de vivienda–, pues las personas van creando una conciencia de que quienes único han estado gobernando han sido el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista”, destacó.

Responde a ataques contra la Alianza de País

Con relación a los ataques que el MVC ha recibido con la recién anunciada Alianza de País –con el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP)–, Seguí Cordero respondió: “Ninguna de las personas de Victoria Ciudadana, incluyéndome, está haciendo una campaña por preferencia de status”.

“La campaña es descolonizar y ahí caben estadistas, caben las personas que defienden la libre asociación y caben las personas independentistas. Creo que, como el PNP no ha tenido otro lema de campaña que no sea la estadidad y la igualdad, no pueden contestar todas las propuestas que tenemos reales y de beneficio para el país”, señaló.

Junto a la del abogado y también asesor legislativo del PIP Adrián González, la de Seguí Cordero sería una de las ocho candidaturas distritales en el Senado y 20 distritales en la Cámara de Representantes que serían apoyadas por la Alianza de País. Incluso, el domingo pasado, Seguí Cordero participó en la Asamblea General del PIP.

“En las pasadas elecciones, se creó una base fuerte, sólida, que ahora, con el potencial extraordinario que tiene la Alianza de País, se fortalece. Si en el 2020 hubiéramos logrado esa alianza con los votos del PIP y MVC, entiendo que hubiéramos conseguido una cantidad muy alta de votos”, comentó.

“No es difícil presentar un mensaje de esperanza y de cambio a las personas que, independiente del partido al cual estén afiliadas o favorezcan, sientan”, subrayó.