Al momento, no existe un consenso entre comisionados y coordinadores electorales sobre la necesidad de establecer un segundo turno de trabajo para acelerar el escrutinio electoral. Sin embargo, Edwin Mundo, coordinador electoral de Pedro Pierluisi, insistió esta mañana en que se tienen que tomar medidas drásticas para acelerar el trámite.

“Vamos muy lento y hoy se perdieron dos horas”, dijo Mundo al aludir a cómo iniciaron los trabajos a las 10:00 a.m. y no las 8:00 a.m. “Hay que avanzar”, insistió.

De hecho, no existe una certeza de cuándo finalizaría el escrutinio en San Juan, primer municipio atendido en el escrutinio.

Mundo indicó que le ha solicitado a comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, que proponga redoblar los trabajos. La propuesta de Mundo es tener un segundo turno que opere de 4:00 p.m. a 11:00 p.m. y que se trabaje los domingos.

“Hace falta más tiempo de trabajo, que sea un doble turno”, dijo Mundo. “Tenemos que terminar y no podemos seguir atrasando esto. Lo otro sería venir domingo”, agregó.

Mundo indicó que quiere tener claro el avance alcanzado al finalizar el día de mañana y que entonces Sánchez presentaría la propuesta.

“Pero a un distrito senatorial por semana no puede ser”, dijo Mundo. Son ocho distritos senatoriales.

Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), admitió que San Juan podría finalizar el lunes, aún con trabajos mañana, pero acto seguido dijo que sería “cuidadoso” con adjudicar que la Comisión Estatal de Elecciones está atrasada e insistió en que no se debe anunciar una fecha fija.

“Hay cinco partidos políticos y puede haber uno, y me parece que eso ha estado ocurriendo, que ha tratado de dar la impresión de que hay que adelantar los trabajos, que están atrás”, dijo Aponte. “En elecciones previas hemos estado hasta el veintipico de diciembre”, agregó al alertar que se ofrecieron inicialmente cálculos de que el escrutinio duraría dos semanas, cuando los trabajos hasta diciembre han sido la norma histórica. Igualmente se propuso que se trabajaran cinco maletines por mesa, cuando él advirtió que fueran tres y terminaron siendo dos o uno y medio.

“Sería cuidadoso en términos de no pautar una fecha específica de cuando termina el escrutinio y el recuento”, dijo Aponte al anticipar que cuando finalice el conteo en San Juan el conteo tomaría velocidad hasta llegar a Aguadilla, donde hay una contienda cerrada por la alcaldía. Un patrón similar se repetiría en Guánica y Culebra.

Aponte recordó que ya se trabaja los sábados en el escrutinio, que el Partido Nuevo Progresista cuenta con funcionarios en destaque y advirtió que hay funcionarios trabajando desde mucho antes del 3 de noviembre, algunos amaneciéndose. “No se puede ser injusto con ellos”, dijo al referirse a la posibilidad de establecer un segundo turno.

“Mi exhortación es tener un poco de paciencia”, dijo.

En entrevista por separado, el comisionado electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, Olvin Valentín, indicó que el tema no ha sido discutido entre los comisionados electorales.

“No hemos hablado con los funcionarios de eso. Les hemos hablado de cómo son las cosas al día de hoy”, sostuvo Valentín al insistir en que continúan reclutando funcionarios. “No se ha hablado de otros horarios, pero si surge se votará sobre ello”, agregó.

LOS SIETE MALETINES

Hace más de una semana se reveló el hallazgo de siete maletines en el edificio de Operaciones Electorales. Estos almacenaban alrededor de 2,000 papeletas de precintos de San Juan, Utuado, Ciales y un colegio de voto regular de Arecibo.

Aponte indicó que se hizo una investigación y se estableció una cadena de manejo, por lo que serán adjudicados. No pudo precisar una cantidad de votos.

Sin embargo, dentro de uno de los maletines de San Juan se encontraron papeletas de Dorado y de Peñuelas.

“No hemos encontrado un acta y no se ha hecho una evaluación de la trayectoria, así que no serán contados, serán guardado en un maletín y, si acaso al final cuando se cuenten esos precintos, si cuadran las papeletas entonces se contarían”, dijo Aponte.