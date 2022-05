El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, redujo sus opciones para la campaña alectoral del 2024 a la alcaldía de Dorado o la comisaría residente en Washington D. C.

Describió, además, el posible junto electoral entre el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) como un “junte demoníaco”.

A preguntas de la prensa en el Capitolio, Hernández Montañez dijo que es muy temprano en el cuatrienio para tomar una decisión sobre ese aspecto, “pero puedo decir que estoy mirando a otros horizontes fuera de la Cámara”.

Dijo que anunciaría su postura en cuanto a las elecciones del 2024 en un año.

“Tengo dos vías: comisionado residente o alcalde”, dijo.

Cuando se le preguntó por qué no aspiraría a la Gobernación, dijo que cree en que hay que cumplir con lo que llamó “etapas”.

“Hay etapas en que uno tiene que saber cuándo puedes brincar. Hay momentos para todo y todas las personas que han brincado a destiempo a esas posiciones (la gobernación) han sido aves de paso que no estaban listos”, dijo, sin mencionarlos, a figuras como David Bernier y Charlie Delgado Altieri.

“No hay una regla y hay gobernadores que han salido de la Asamblea Legislativa (Rafael Hernández Colón) o ciudad capital (Carlos Romero Barceló) o de comisionado residente (Luis Fortuño y Pedro Pierluisi)... mi regla es que para llegar a gobernar a Puerto Rico mucha gente cree que se trata de un individuo, pero tienes que venir con un equipo gigante y tienes que prepararte por cuatro o cinco años... quien quiera ser gobernador, debería estar montando desde ahora ese equipo”, dijo Hernández Montañez.

Cuando se le preguntó con qué candidato a la gobernación se visualizaría aspirar a Washington D. C., Hernández Montañez señaló que, aunque han surgido “como cinco nombres”, no quiso señalar si le gustaría figurar en una papeleta estatal con uno sobre el otro.

“Mi decisión no la voy a tomar a juicio de quien sea el candidato, la voy a tomar porque tenemos institución. El Partido Popular (Democrático) tiene un gran reto porque no es mayoría hoy, aunque tiene la mayoría entre los alcaldes y en la Legislatura, pero es incapaz de prevalecer en la papeleta estatal”, dijo al entender que no hay cohesión en el liderato. Se refirió a que, a su juicio, las campañas políticas se han celebrado segmentadas.

“No escuché a los candidatos a la gobernación pedir un voto íntegro”, dijo.

Hernández Montañez usó el término “junte demoníaco” al referirse a cómo ambos MVC y el PIP, a su juicio, proponen el socialismo y la separación de Puerto Rico de Estados Unidos. Llegó a esa conclusión al sostener que la posible alianza entre ambos implica que el MVC está acogiendo la visión sobre el estatus del PIP.

“Al hacer este junte, están reconociendo que son independentista y su modelo de gobernanza, de frente, es el socialismo y no se esconden”, dijo Hernández Montañez. “Es el junte de independencia y el socialismo y considero que es un junte demoniaco... y le hace daño al país y cambia completamente la visión de lo que pensamos la mayoría de los puertorriqueños. El 90% no creemos ni en la independencia ni el socialismo”.

El líder cameral argumentó que no se puede cometer el “error” de, en momentos en que los dos partidos principales enfrentan problemas serios “no se puede cometer el error de darle la confianza a un junte de gente que abiertamente quiere llevar a Puerto Rico a separarse de Estados Unidos”.

Preguntado de si cree que una alianza entre MVC y el PIP provocaría una fuerza electoral capaz de derrotar al Partido Popular Democrático o al Partido Nuevo Progresista (PNP), Hernández Montañez dijo que no porque “lo que hay que hacer es explicarle al país quiénes son” y porque los populares creen en lo que llamó la unión permanente, ya sea bajo la libre asociación o el Estado Libre Asociado.

Opinó, no obstante, que la “erosión” que viven los partidos principales hoy es mucho mayor que en noviembre del 2020.