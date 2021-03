Un total de 13 de los 16 candidatos a formar parte de la delegación congresional que cabildearía a favor de la estadidad en el Congreso de Estados Unidos corren el riesgo de quedar fuera de la papeleta de la elección especial del 16 de mayo a menos que el Tribunal de San Juan le dé la razón a una de las precandidatas, que busca retar las fechas límite para presentar endosos.

Los candidatos que se quedarían fuera serían Zayira Jordán Conde, Ricardo Marrero Pasapera, Janet Riefkhol, Elizabeth Torres, Aurelio Agelviz, Miriam Ramírez García, María “Mayita” Meléndez, Jorge Iván Rodríguez, Raúl Rosas Marrero, Melinda Romero Donelly, Zoraida Buxó, Víctor Pérez Rentas y Dereck José Negrón.

Por su parte, Adriel Vélez Torres, Roberto Luis Lefranc y Roberto Jesús López solo cumplieron con el requisito de entregar la mitad de los 3,000 endosos requeridos.

En estas listas no se incluye a Arnaldo Claudio, quien aspira a la posición como un candidato por nominación directa.

El recurso legal que busca retar las fechas límite fue presentado esta semana por Romero Donelly, quien argumenta que los comisionados electorales aprobaron, en abierta violación de la Ley 167-2020, un reglamento que aceleró el proceso de entrega de endosos para los candidatos. Se fijó el 4 de marzo para presentar la mitad de los endosos y el 100% para el 8 de marzo.

El reglamento fue firmado por los comisionados electorales del Partido Nuevo Progresista (PNP), el Partido Popular Democrático (PPD) y Proyecto Dignidad.

La Ley 167-2020 solo estipula que se deberán presentar (en una sola entrega) 3,000 endosos a más tardar el 15 de marzo. Sin embargo, los autores de la ley, la entonces mayoría penepé en la Cámara de Representantes, fijó ese mismo día como la fecha en que se realizaría el sorteo público para determinar el orden de los candidatos y candidatas en las columnas de la papeleta de votación la elección especial.

En otras palabras, no se le dio a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) ni un solo día para poder evaluar y certificar los endosos recibidos.

“La CEE aprobó un reglamento interno donde establece que a cuatro días del cierre de candidaturas se debe entregar la mitad de los endosos, y el 8 de marzo la totalidad. La CEE no puede ir por encima de la ley, ellos pueden hacer un reglamento pero no pueden cambiar las fechas establecidas en la ley. Según no pueden cambiar la fecha del día de la elección, ni la cantidad de delegados a elegir, tampoco pueden cambiar la fecha establecida en ley para radicar endosos”, expresó Romero Donnelly en declaraciones escritas esta semana.

“Para otros procesos electorales que requieren la obtención de similar cantidad de endosos, se concede un promedio de sesenta (60) días para presentar los endosos; por lo cual resulta irrazonable que en medio de una pandemia se pretenda exigir que el cincuenta por ciento (50%) de los endosos sea conseguido en tan solo cuatro (4) días”, abundó.