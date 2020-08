A pesar de las sombras que, al final del camino, puedieran prevalecer sobre los resultados de las primarias, tras la paralización del proceso de votación el domingo, la gobernadora Wanda Vázquez Garced sostuvo que aceptará la determinación final del pueblo y, aseguró que el Partido Nuevo Progresista (PNP) llegará fortalecido a las elecciones generales del 3 de noviembre.

“Al final del camino el pueblo es soberano con o sin errores. La voluntad de pueblo hay que aceptarla, la que sea. Pienso que nosotros no vamos a tener ningún inconveniente cuando todo el pueblo vote”, expresó la gobernadora en una entrevista con El Nuevo Día.

Tras la incertidumbre que permea en el país -y entre los aspirantes- luego de la cancelación de las primarias en rutas a las elecciones generales, Vázquez Garced insistió en que se le garantice el derecho al voto de todos los electores que se quedaron sin participar del proceso luego que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) incumpliera con la entrega de las papeletas a tiempo. Su reclamo, sin embargo, encontró escollos.

PUBLICIDAD

“En términos generales la única manera, pienso yo, de restablecer credibilidad en el sistema es que la gente vote, porque si la gente no vota, no le puedes impartir credibilidad y validez a ese resultado”, expuso.

Contó que su día ayer, domingo, inició con tranquilidad. Estaba positiva tras emitir su voto en compañía de una de sus dos hijas, pero los sucesos que se registraron fueron quebrantando esa paz. “Con todas las situaciones que surgieron después, pues muy preocupada, decepcionada, tantas mezclas de emociones, porque era algo que no estaba en mi control…la pasamos ahí un poquito preocupada, pero con mucha esperanza también de que iba a hacer todo lo posible, a través de mis expresiones, para que la gente en Puerto Rico tenga la capacidad de votar”, expresó.

Dijo que desconocía del retraso que había con las papeletas el día del evento. El sábado le había llegado información que el material no había llegado a la CEE, pero sostuvo que quedó tranquila tras conversarlo con el presidente de la colectividad, Thomas Rivera Schatz, quien le dijo que, según información que le habían hecho llegar, las papeletas llegarían esa misma tarde.

Había pasado par de horas de la paralización del evento electoral cuando comenzaron a trascender resultados de los colegios de votación donde el proceso fluyó con normalidad, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Aunque lo números, reconoció, la ponen en desventaja frente a Pedro Pierluisi, cuestionó la intención detrás de su publicación y de quién los pone a disposición del pueblo. “A lo mejor unos candidatos publican lo que les conviene”, argumentó.

PUBLICIDAD

No obstante, señaló que no es “una sorpresa” que los electores del área metropolitana -donde mayormente trabajaron los colegio de votación con normalidad- favorezcan la figura de Pierluisi sobre la suya. Con ella, enfatizó, están “esas personas a las que se les ha impedido su derecho al voto: las personas de edad avanzada y los de la montaña”.

“Vamos a darle la oportunidad que todo el mundo vote y, si al final prevalecemos, como pensamos que vamos a prevalecer, fine, sino, bienaventurado todo el mundo y seguimos adelante porque Puerto Rico tiene muchos cosas y proyectos por delante que hay que continuarlos”, expuso.

“El área metro no es Puerto Rico. El área metro es una región y tu excluir a la gente de la montaña, a la gente del área oeste, el sur y el este no es una elección que representa la voluntad del pueblo y esa es mi posición. No hay manera de que el pueblo de Puerto Rico acepte una certificación con el área metro”, insistió.

Las fisuras entre el liderato de PNP -que también son visibles en el Partido Popular Democrático (PPD) serán subsanadas previo a las elecciones, sostuvo Vázquez.

“El PNP va a llevar unido el 3 de noviembre a votar, porque se trata de mantener el mejor gobierno para todos los puertorriqueños y mi petición es que sea un gobierno de consenso, de escuchar y de darle la oportunidad al pueblo, porque el gobernante -yo lo voy a seguir siendo- que no le de acceso al pueblo va a tener otro verano de 2019, porque ya Puerto Rico no quiere estar aislado de las decisiones del país, ya se acostumbraron a tener acceso y el momento que eso no pase ellos van reclamar su espacio”, expuso.