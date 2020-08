La gobernadora Wanda Vázquez Garced no descartó esta mañana someter una querella por la filtración de los resultados preliminares y no oficiales de los votos emitidos ayer en las primarias del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático.

Mediante resolución, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) instruyó a que no se imprimieran resultados y se cerraran las máquinas una vez los funcionarios de los colegios terminaran sus trabajos.

Vázquez Garced mencionó en NotiUno 630 la posibilidad de denunciar al comité de campaña de su contrincante primarista Pedro Pierluisi.

“Había una petición unánime, donde todos esos comisionados electorales habían acordado que no se dieran esos resultados parciales para no violentar el derecho constitucional de los demás ciudadanos que van a votar y que no se ejerza una influencia sobre esos votantes, porque no están en igualdad de condiciones. Habían unas razones válidas para eso y esos votos se protegieron en bóvedas de la CEE y están en sus máquinas, ahí no hay ningún tipo de problema”, expresó la aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista.

“Si él (Pierluisi) violentó esos acuerdos, hay una disposiciones que establecen que es ilegal o que es incorrecta esa actuación de él. Se evaluarán en su curso, vamos a ver cuál es la determinación que ellos toman hoy y se tomarán las medidas que haya que tomar”, aseguró.

En la entrevista con la radioemisora, Vázquez Garced reiteró que las primarias deben reanudarse “lo antes posible”. Añadió que cerca de 59 precintos electorales “no pudieron votar”.

Si hay que decretar un día feriado para el evento electoral, “yo lo decreto, conmigo no hay ningún inconveniente, de hecho, yo lo propuse, pero yo quiero estar segura de que los materiales estén y que toda mi gente pueda votar. Esa es mi preocupación y mi indignación en todo este proceso”, afirmó.