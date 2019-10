Las autoridades sospechan que la mujer asesinada ayer en la avenida Los Filtros, en Guaynabo, era el blanco del ataque

El capitán Ricardo Haddock, director del Cuerpo de Investigación Criminal (CIC) de la región policiaca de Bayamón, indicó que de la investigación preliminar no solo se desprende que los disparos iban dirigidos específicamente a la víctima, sino que el atentado comenzó antes del lugar donde fue encontrado el vehículo.

“En la carretera PR-177, en el semáforo antes de donde se encontró, comenzaron a dispararle… (fue) como un trayecto de unos 20 a 30 pies”, sostuvo Haddock.

Explicó que pudieron establecer el acecho al encontrar casquillos de bala en todo ese tramo y que todos son del mismo calibre.

Aunque aseguró que no han tenido información de alguien que haya visto el incidente, Haddock dijo que sí saben que en medio de la congestión vehicular el sicario logró alinear su auto al lado del vehículo de la víctima, identificada como Hilda Padilla Romero, de 34 años.

El oficial señaló, además, que todas las detonaciones se hicieron a corta distancia hacia el asiento del conductor, donde estaba Padilla Romero. Sus hijas de 8 y 17 años resultaron ilesas en la balacera.

“Entendemos que los disparos eran hacia ella”, comentó Haddock, quien también descartó que la mujer haya sido confundida con otra persona.

“Los cristales no eran oscuros y a esa hora, las 6:00 de la tarde, se veía quién ocupaba el vehículo”, agregó.

A simple vista, el vehículo muestra unas 13 detonaciones entre el cristal y la carrocería de la puerta del conductor. Padilla Romero recibió los disparos en la cabeza y en el hombro izquierdo.

Haddock dijo que también descartaron la posibilidad de que se tratara de un robo o carjacking, pues les dispararon sin que mediara alguna expresión de parte de los sicarios.

El capitán, no obstante, no quiso decir de dónde obtuvieron esa información, pues indicó que no tenían al momento a alguien que pudiera aportar para producir un boceto del sospechoso.

¿Fue una ejecución?, se le preguntó a Haddock en conferencia de prensa.

“Sí… Eso es correcto”, contestó.

Por otro lado, al director del CIC sí le resultó extraño que al mediodía de hoy no hayan recibido alguna confidencia de los hechos.

“Por lo regular en estos casos las llamadas serían varias a esta hora”, comentó. “Hasta el momento, no hemos recibido ninguna confidencia. Alguien tiene que haber observado algo”.

Por lo pronto, el CIC comenzará a verificar hoy las cámaras de seguridad de los comercios que están en el área para tratar de obtener alguna identificación.

Por ahora, solo saben que el auto del sicario era compacto y posiblemente color gris.

“Se hicieron grupos de trabajo y se repartieron tareas. La División de Inteligencia está activa, así como los agentes de Homicidios. Se van a trabajar las cámaras de vídeo cerca de la escena y nuevamente las entrevistas a familiares, esposo e hijas”, informó Haddock.

Explicó que ayer entrevistaron al esposo, Juan Pérez, y a las hijas, pero que hoy lo harán nuevamente en caso de que puedan obtener información nueva.

“No tenemos ningún móvil”, reconoció Haddock.

En relación con el esposo, dijo que ayer estaba afectado emocionalmente por la pérdida.

Hubo una orden de protección

También mencionó que tienen información de que en el 2014 le llegaron a imponer una fianza de $1,000 por una alegada violación a la orden de protección, pero que no tienen información de cómo terminó ese caso ni hay registros de otro incidente posterior a esa querella.

La mujer no tenía expediente, como tampoco el padre de la hija mayor de la víctima.

Haddock señaló que también indagarán el ángulo de “si es algún empleado que se despidió recientemente o problema que surgió en el negocio de ellos”. Junto con su esposo, Padilla Romero era dueña de un negocio de construcción.