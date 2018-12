La investigación del asesinato de Valerie Ann Almodóvar Ojeda continúa en curso y las autoridades aún se encuentran en etapa de corroboración de información, informó esta mañana la directora de prensa del Departamento de Seguridad Pública, Karixia Ortiz.

Ortiz negó que las autoridades hayan confirmado al asesino de la joven teatrera, pese a que desde ayer en la noche transcendió en un medio televisivo que las autoridades ya habían identificado al agresor.

“La investigación no ha concluido. No hay nada que esté aún para determinar algo como eso y tan pronto esté la radicación y todo, se publicará, pero al momento, no. La investigación continúa”, indicó Ortiz a El Nuevo Día.

Indicó que, hasta el día de hoy, las autoridades encargadas de la pesquisa por la muerte de Valerie Ann, reportada como desaparecida el pasado 17 de diciembre, continúan corroborando y validando los datos.

El sábado pasado, la portavoz de prensa confirmó a El Nuevo Día que un cuerpo encontrado en el barrio Garzas de Adjuntas era el de la joven teatrera de 23 años.

Valerie Ann fue sepultada el jueves en el cementerio Porta Coeli de San Germán.

Al momento, las autoridades solo han identificado públicamente al grafitero Juan Luis Cornier Torres como sospechoso de la desaparición de Valerie Ann tras un allanamiento en su residencia, donde se ocupó la guagua de la joven.

Cornier Torres, mejor conocido como "Manwe Uno" fue arrestado el domingo pasado por violar una orden de protección al intentar contactar a su expareja. El hombre enfrenta cuatro cargos por violación a varios artículos de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

